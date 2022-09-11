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ВСУ освободили пгт Чкаловское Харьковской области
В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили пгт Чкаловское Харьковской области. В населенном пункте уже развевается желто-голубой флаг.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - отметил Зеленский.
Также он поблагодарил всех украинских защитников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.
Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.