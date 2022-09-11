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ЗСУ звільнили смт Чкаловське Харківської області
У ході контрнаступу Збройні сили Україні звільнили смт Чкаловське Харківської області. У населеному пункті вже майорить жовто-блакитний прапор.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - зауважив Зеленський.
Також він подякував всім українським захисникам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.
Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.