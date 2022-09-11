ЗСУ звільнили смт Чкаловське Харківської області

У ході контрнаступу Збройні сили Україні звільнили смт Чкаловське Харківської області. У населеному пункті вже майорить жовто-блакитний прапор.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - зауважив Зеленський.

Також він подякував всім українським захисникам.

Зазначимо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.