На оккупированной части Донецкой области возник дефицит бензина

В оккупированном Мариуполе Донецкой области третий день наблюдается дефицит бензина. АЗС продают максимум 20 литров топлива в одни руки. Об этом 12 сентября сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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К автозаправочным станциям ведут очереди из авто, при этом цена на сам бензин начала резко расти.

"Местные жалуются на "спекулянтов", а на самом деле ничего удивительного. Просто российское руководство. Дальше будет интереснее", - рассказал Андрющенко.

Пользователи в соцсетях и Telegram сообщают, что такая ситуация сложилась на всей части оккупированной территории Донецкой области, в частности, в Донецке. Также известно, что на некоторых АЗС бензина вообще нет, а на некоторых топливо выдают по талонам. Причина дефицита бензина на оккупированных территориях достоверно неизвестна.

В то же время российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Вероятно, причиной этого решения является успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.