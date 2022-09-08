"Нафтогаз" открывает первые заправки под брендом U.GО в Киеве и Киевской области

НАК "Нафтогаз" начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Отмечается, что первая очередь из 30 АЗК заработает в Киеве и области уже в сентябре, остальные – по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Поэтому мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины", – отметил Владимир Бычков, директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча". С 2022 года право на ее использование имеет также ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", в планах которого - расширение сети в других регионах. Оба общества в составе Нафтогаза будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.

Напомним, что в мае текущего года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (распоряжение КМУ № 385-рвид 13.05.202 .) с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива.

Всего в распоряжение ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 объекта. Среди них – 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

В дальнейшем на базе этих автозаправок планируется создать национальную сеть бензоколонок.