АЗС для "Нафтогазу". Навіщо Кабміну нова національна мережа бензоколонок і до чого тут Коломойський

Наприкінці травня глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що перед НАКом поставлено завдання створити національну мережу автозаправних станцій на базі націоналізованих заправок Glusco та заправок "Укрнафти". На думку Вітренко, нова мережа АЗС змогла б шляхом конкуренції забезпечити справедливі ціни на паливному ринку. Проте експерти та бізнес сумніваються, що така ініціатива зможе досягти заявлених цілей.

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За словами голови "Нафтогазу", на ринку має з'явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправках справедливі та чесні.

"Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді є більше довіри, що споживачі мають можливість купувати за справедливою конкурентною ціною. Якщо вони бачать, що на приватні заправки ціни якісь захмарні можуть поїхати трохи далі і заправитися на державній станції. Якщо мережа займає 30% ринку, то це вже дає реальну альтернативу людям. У свою чергу це змушуватиме приватних операторів теж не задирати ціни", — заявив Вітренко.

Базою для нової мережі мають стати 172 АЗС Glusco, які були заарештовані влітку 2021 року, а пізніше передані "Нафтогазу" та АЗС "Укрнафти", де у "Нафтогазу" мажоритарна частка.

Декілька слів про "Укрнафту"

Варто згадати, що це не перша ініціатива Вітренко на ринку нафтопродуктів. У травні минулого року, незабаром після свого призначення Вітренко заявив, що на базі "Укрнафти" і "Укртатнафти" (контролює Кременчуцький нафтопереробний завод, що нині простоює через зруйновану інфраструктуру), він планує створити новий державний холдинг, де у "Нафтогазу" буде контрольний пакет. Об'єднання активів із виробництва та реалізації нафтопродуктів дозволило б державі отримати сильні позиції на паливному ринку та забезпечувати країну дешевим бензином стандарту "євро-5".

І хоча ця ідея Вітренко так і залишилася просто ідеєю, на той час головним питанням було, як на таку трансформацію, відреагує головний міноритарний акціонер "Укрнафти", де контрольним пакетом 50%+1 акція володіє НАК "Нафтогаз", 42% акцій належать структурам, які пов'язані з фінансово-промисловою групою "Приват".

"Приватівці" керують "Укрнафтою" приблизно з 2003 року. Самі вони стверджують, що на той час урятували збиткове держпідприємство від банкрутства. Проте довгий час партнерство "Привату" та держави в "Укрнафті" було вкрай незручним для держави. Настільки незручною, що держава неодноразово анонсувала "розлучення" зі своїм партнером.

Востаннє таке "розлучення" готувалося до кінця 2021 року. За чутками, які тоді циркулювали у ЗМІ, активи компанії передбачалося розділити за профілем: “Нафтогазу” віддати ті родовища, де більше газу, а “приватівцям” ті, де більше нафти. У результаті НАК отримує виснажені нафтові родовища в Західній Україні, а "приватівці" досить перспективні напрямки "Охтирканафтогаз" та "Полтаванафтогаз".

Таким чином Ігор Коломойський мав отримати 62% видобутку нафти “Укрнафти” та 25% її видобутку газу та позбавити себе головного болю, пов'язаного із виснаженими свердловинами Західної України. "Нафтогазу" ж дісталося б 75% видобутку газу та близько 600 тисяч тонн нафти, яку НАКу довелося б через відсутність альтернатив переробляти у "приватівців" на Кременчуцькому нафтопереробному заводі.

Однак у 2021 році питання розділу активів вирішити так і не вдалося, а наприкінці лютого 2022 року почалася війна і всім стало якось не до цього.

Національна мережа АЗС та "Приват"

Одним із базисів нової національної АЗС була названа "Укрнафта". на думку засновника групи "Прайм" Дмитра Леушкіна, якщо така мережа буде створена, то в ній також не обійдеться без "приватівців".

"Я не знаю всієї підкилимної гри, але я думаю, що за цим може стояти Ігор Валерійович. Йому дуже подобається тема, коли є державний актив, яким можна керувати. До того ж можна згадати історію досить конструктивних взаємин Вітренко та Коломойського. Стиль дуже схожий : взяти державний актив і призначити туди менеджмент", - каже Леушкін.

За його словами, процес створення нового бренду триватиме до шести місяців, а доходи державної мережі АЗС можна будувати по-різному. Заробляти можуть як сама мережа АЗС, так і її постачальники палива.

"Можна купувати паливо на заправку по 59 грн/л, а продавати по 59,1 грн/л. Сама АЗС не зароблятиме, але постачальник палива непогано запрацює. Швидше за все так і буде. АЗС будуть малоприбуткові, соціальні. Менеджмент пояснюватиме що вони не прибуткові, оскільки вони соціально орієнтовані, а всі вершки там будуть знімати постачальники палива», — каже Леушкін.

При цьому бізнесмен розповідає, що 50 бензовозів, компаній, яких пов'язують із "Приватом" зараз простоюють.

"Паливо на АЗС групи "Авіас" якось з'являється, але ми не зустрічаємо їх бензовози на кордоні, і на ринок не виходить інформація, як вони закуповують", - говорить Леушкін.

Він зазначає, що в поточних умовах самі по собі АЗС є малоцікавим активом, однак до кінця року, коли ринок нахилитися паливом, ситуація зміниться. Кожна зі 174 АЗС коштує від 300 тисяч до 2 млн. доларів, тому АЗС "Глуско" досить цікавий актив.

Ще одна ідея на папері

У свою чергу аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко вважає, що заява Вітренко популізмом.

"У "Нафтогазу" немає палива і немає бензовозів, тому говорити про швидку реалізацію такого проекту не можна. Зараз це просто політичні гасла", - каже Сіренко.

Експерт вважає, що в тандемі з "Укрнафтою" процес міг би суттєво прискоритися, однак потрібно чітко розуміти про яку саме кількість АЗС йдеться. Справа в тому, що зі всіх заявлених 174 АЗС під брендом Glusco залишилося не більше 30 заправок, решта в оренді в інших мереж на 5-7 років. Серед орендарів OKKO, WOG та "БРСМ-Нафта", які платять добрі гроші, тому розривати договори ніхто не буде.

"Але навіть у випадку, якщо всі АЗС відберуть у нинішніх орендарів, найцікавішими з усієї мережі Glusco є 50 заправок у Київській області. Більше ніде ця мережа ваги не має. В інших регіонах вони просто розчиняються серед усіх інших заправок, тому впливати на ціну такої національний оператор ніяк не зможе. 187 заправок не зможуть впливати на ринок, де працюють 8 тисяч АЗС", — розповідає Сіренко.

Експерт також вважає, що в поточних умовах будь-яка АЗС буде ефективна за наявності ресурсу, проте "Нафтогаз" його не має. Компанія не виробляє і не купує бензину, а всі його закупівлі зараз проходять для забезпечення бурових робіт.

"У перспективі проект цікавий, але тут потрібні постачання палива, єдиний бренд і хороша ціна на АЗС. На папері проект є цілком живим, але насправді це мертвий популістський проект", - зазначає Сіренко.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що нині в Україні немає проблем із кількістю АЗС чи з конкуренцією на ринку, а є брак пального. "Нафтогаз" свого палива теж не має.

"Звідси виникає питання: за рахунок чого працюватиме ця мережа і яка унікальна пропозиція є у цього гравця? Мені невідомі успішні кейси державних компаній на таких висококонкурентних ринках, як, наприклад, ринки пального. Найбільшого успіху тут набувають приватні гравці, які мають вузьку спеціалізацію своєму бізнесі", - говорить Куюн.

За словами експерта, створити такий бізнес можна, тим більше якщо він базуватиметься на переданій в управління мережі Glusco, проте питання в ефективності такого бізнесу.

"Компанії типу "Нафтогазу" мають реалізовувати такі стратегічні проекти, як створення державних запасів пального, будівництво нових потужностей або реалізація міжнародних проектів. Якщо НАК матиме пальне, він може продавати його "Укрнафті" для подальшої реалізації населенню. Хоча на сьогоднішній день будь-яка компанія погодиться на таку співпрацю з "Нафтогазом", - говорить Куюн.