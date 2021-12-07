Как будут делить “Укрнафту” и почему Коломойский заберет львиную долю нефтедобычи компании

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил необходимость раздела “Укрнафты”. По его словам, такой шаг стал бы выходом из довольно сложного судебного дела, которое тянется уже много лет: “Укрнафта” хочет взыскать с “Нафтогаза” 9 млрд куб. м газа, а также процент от всех доходов, которые НАК получил или мог бы получить от продажи газа.

Зеленский, озвучивая предложение, прямо сказал: денег для этого в бюджете нет. Газа тоже нет, учитывая его запасы в подземных газохранилищах, а также его высокую стоимость.

Выходом из этой ситуации мог бы стать раздел активов “Укрнафты”, о котором говорят уже не первый год. В "Укрнафте" контрольным пакетом 50%+1 акция владеет НАК "Нафтогаз", 42% акций принадлежат структурам, которые связаны с финансово-промышленной группой "Приват". "Приватовцы" управляют "Укрнафтой" с 2003 года. При этом сами они утверждают, что в то время спасли убыточное предприятие от банкротства. К тому же объединение "Укрнафты" с Кременчугским НПЗ и "приватовскими" заправками дает населению довольно неплохой бензин по дешёвой цене. Однако в истории этого партнерства есть примеры, которые говорят, что оно довольно дорого обходится государству.

Так или иначе разговоры о разводе партнеров ведутся уже давно. Было даже оригинальное предложение со стороны главы НАКа не разделять, а, наоборот, объединить активы нефтяной отрасли. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Заявлениям президента предшествовали слухи и сообщения в СМИ о том, что сторонам удалось достичь предварительных договоренностей в вопросе, а сам вопрос окончательно будет решен уже до Нового года. Однако в "Нафтогазе" это опровергли, да и слова Зеленского говорят о том, что полного взаимопонимания в данном вопросе нет. Также версию отсутствия консенсуса между партнерами подтверждает несостоявшееся собрание акционеров “Укрнафты” 30 ноября, на которое не явились представители ни “Нафтогаза”, ни “Привата”.

Нужна ли нам такая “Укрнафта”?

Стороны не договорились о разделе "Укрнафты", хотя "развестись" хотят как в “Нафтогазе”, так и в “Привате”, потому что для обеих сторон сотрудничество невыгодно.

По словам главного редактора отраслевого издания “Нефтерынок” Александра Сиренко, государство вообще является очень неэффективным менеджером и собственником. “Яркий пример — “Нафтогаз”. Они могут на бумаге рисовать прибыль, делать красивые презентации, но добыча при всем этом падает”, — говорит Сиренко.

По его словам, на программу “20/20” было потрачено около 100 млрд гривен. Она предусматривала увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м — в 2018 году, 18,3 млрд куб. м — в 2019 году и 20,1 млрд куб. м — в 2020 году, однако в 2020 году добыча составила 13,45 млрд куб. м товарного газа, который был отпущен ТКЭ и населению.

Сиренко считает, что отдавать почти половину акций в таком активе как “Укрнафта”, было ошибкой со стороны государства, поскольку эффективно управлять компанией теперь не могут ни менеджеры НАКа, ни “приватовцы”. По его мнению, лучшее, что можно сделать с этим предприятием, это отдать его в частные руки.

“Чем быстрее там появится хозяин, тем больше шансов Украине получить выгоду от этого проекта. Страна получит нефть и газ, возможно, по-другому будут развиваться заправки, производство сжиженного газа, может быть, получится увеличить. Сейчас рьяно туда никто не инвестирует. Все процессы утопают в согласовании. В 100%-но частной компании это происходит в разы быстрее и эффективнее”, — говорит Сиренко.

Принуждение к разводу

По словам журналиста Игоря Маскалевича, в схеме раздела “Укрнафты” большую роль играет упомянутый президентом судебный процесс “Укрнафты” и “Нафтогаза”. Спор возник еще в нулевых из-за юридической коллизии.

Дело в том, что кроме нефти “Укрнафта” добывает еще и некоторый объем газа, а газ нужен государству для прохождения отопительного сезона. Коллизия возникла вокруг вопроса, по какой цене продавать этот газ.

Логика украинских чиновников была следующей: контрольный пакет акций “Укрнафты” принадлежит государственной компании “Нафтогаз”, а значит, “Укрнафта” — это тоже государственное предприятие. Поэтому “Укрнафта” должна весь этот газ продать по льготной цене “Нафтогазу”, который в свою очередь будет поставлять его населению и теплокоммунэнерго.

Менеджмент самой же “Укрнафты” считал иначе. По их логике, само предприятие — коммерческая структура, и его главный акционер “Нафтогаз” также коммерческая структура. А это значит, что вся продукция компании должна продаваться по рыночным ценам.

В конечном итоге газ у “Укрнафты” все же забирали на нужды населения и ТКЭ, но менеджмент компании отказывался принимать платежки, и сам вопрос оказался подвешен в воздухе.

Однако в 2009 году миноритарные акционеры ”Укрнафты” в лице группы “Приват” решили разобраться с этим вопросом и пошли в суд. Дело длится и по сей день, а газ у “Укрнафты” так и продолжали отбирать, и на сегодняшний день этого неучтенного газа накопилось 9 млрд куб. м.

“Это огромные деньги, и их Коломойскому никто не даст. Он и сам понимает, что этих денег не получит. Соответственно, “приватовцы” хотят использовать этот долг при разделе активов “Укрнафты”, — говорит Маскалевич.

По его словам, активы компании предполагалось разделить по профилю: “Нафтогазу” отдать те месторождения, где больше газа, а “приватовцам” те, где больше нефти. В итоге НАК получает истощенные нефтяные месторождения в Западной Украине, а “приватовцы” довольно перспективные направления “Ахтырканафтогаз” и “Полтаванафтогаз”.

Таким образом Игорь Коломойский получит 62% добычи нефти “Укрнафты” и 25% ее добычи газа и лишит себя головной боли, связанной с истощенными скважинами Западной Украины. “Нафтогаз” же получит 75% добычи газа и около 600 тысяч тонн нефти, которую НАКу перерабатывать будет негде, кроме как у “приватовцев” на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

“Вообще, один из популярных слухов, что никто ничего делить не собирался, а предполагалось выбить какие-то условия (по разделу) по судам. Сейчас “Нафтогазом” руководит Витренко, с которым у Коломойского достаточно неплохие взаимоотношения. То есть с Витренко можно договориться о каких-то условиях, которые потом можно будет озвучивать его преемникам”, — говорит Маскалевич.

При этом частично “приватовцы” правы: по закону “Укрнафта” была и остается коммерческим предприятием, в котором компания “Нафтогаз” была одним из акционеров. Дело тянется с 2009 года, и за это время успело смениться много правительств, а юристы “Привата” продолжали системно работать.

Как иллюстрацию непростых взаимоотношений НАК “Нафтогаз” и “Привата” можно вспомнить историю с налоговым долгом “Укрнафты”. До 2015 года компанией фактически управляли "приватовцы". За время их правления в компании скопились долги более чем на 30 млрд гривен, и для реструктуризации этой задолженности Верховной Раде пришлось принимать поправки в бюджет. В итоге “Нафтогаз” получил из спецфонда бюджета 32,2 млрд гривен за спецобязательства, затем ”Нафтогаз” перечислил “Укрнафте” платеж за газ, полученный в 2006 году, а также аванс за газ, что компания добудет в будущем, — всего 36,7 млрд гривен. "Укрнафта", получив от "Нафтогаза" 36,7 млрд, вернула государству 30,5 млрд грн долга и заплатила 6,2 млрд новых налогов. Таким образом еще при Коболеве был решен вопрос о части долга за газ, но речь идет лишь о газе 2006 года.

В свою очередь директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн также считает, что “Нафтогаз” должен “Укрнафте”. Однако в этом деле есть некоторые нюансы. Во-первых, пространство для маневра у “Нафтогаза” есть в оценке объема газа (некоторый объем этого газа юридически завис в трубах “Укртрансгаза”). Второй момент — цена газа.

Если пойти в суд, как пошли “приватовцы”, то суд может принять только два решения: либо отдать этот объем газа, либо заплатить за него деньги по рыночной цене. Сегодня это огромная сумма, и все стороны спора понимают, что никто платить не будет. Поэтому, чтобы выйти из этой истории, стороны хотят заключить мировое соглашение, в котором можно было бы найти разумный компромисс по стоимости этого газа.

“И что самое главное, НАК должен не Коломойскому, а “Укрнафте”, которая и является истцом в этом деле. Почему это важно? О какой бы сумме они ни договорились, половина от этой суммы уйдет “Нафтогазу”, — говорит Куюн.

Также очень важно, что указанный газовый долг не единственный долг на балансе предприятия. Немало “Укрнафте” должен и сам Коломойский.

“Разговор идет о том, чтобы все это оценить. Активы уже оценили. Теперь осталось оценить этот газ и исходя из этого выработать конфигурацию раздела. Это все вопрос дальнейшего обсуждения. Стороны исходят из того, что денег нет и платить их никто не будет. Поэтому надо выработать решение, чтобы все эти активы распределить так, чтобы никто никому не остался должен. Без каких-то транзакций”, — говорит Куюн.

При этом он считает схему, по которой Коломойскому отойдет львиная доля нефтяных активов, логичной, поскольку нефть “Укрнафты” переработать негде, кроме как на Кременчугском НПЗ. Если же большую часть нефтяных активов возьмет НАК, ему все равно придется договариваться с Коломойским о продаже нефти.

А есть ли варианты?

В силу фактора вышеуказанного газового дела, вариантов совсем не осталось. Можно, конечно, было бы объединить активы и создать нефтяной госхолдинг, как и предлагал в начале своей каденции Витренко, с “приватовцами” в качестве миноритариев. Однако, опираясь на исторические примеры, можно спрогнозировать, что в итоге этот госхолдинг со временем превратится в актив группы “Приват”.

Можно было бы выкупить их доли акций у Коломойского и его друзей, однако совсем не факт, что они захотят уходить ввиду сильной заинтересованности в нефти для Кременчугского НПЗ. А "попросить" их оттуда так просто нельзя. Чиновники из нулевых, которые не хотели вникать в понятия корпоративного права и распоряжались ресурсом акционерного общества как своим собственным, подложили под предприятие бомбу.

Можно еще было бы продать госпакет акций за неплохие деньги на прозрачной приватизации, но много ли больших мировых компаний захотят связываться с проблемными активами и судебными процессами? К тому же сам “Нафтогаз” так или иначе является бенефициаром “газового дела” и в случае победы “Укрнафты” в суде как акционер претендует на половину взысканного газа. В этом случае мировое соглашение кажется вполне логичным и правильным шагом. Жаль только, что мы снова отдаем государственные деньги и активы в частные руки фактически за бесценок.