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"Укрнафта" и "Укргазвыдобування" не допустили государственную ревизию в 2020 году

Аудиторов не пустили на предприятия со ссылкой на их якобы неподконтрольность органам государственного финансового контроля

Фото: пресс-служба ПАО "Укрнафта" Фото: пресс-служба ПАО "Укрнафта"
Фото: пресс-служба ПАО "Укрнафта"

Государственная аудиторская служба в течение 2020 года не смогла начать ревизию публичного акционерного общества "Укрнафта" и акционерного общества "Укргазвыдобування".

Об этом свидетельствует переписка аудиторов с Кабмином, которую обнародовало издание "Марлин".

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Указано, что аудиторы запланировали ревизии во исполнение Плана приоритетных действий правительства Дениса Шмыгаля на 2020 год и Указа президента Владимира Зеленского от 2019 года "О Решении СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

"Однако указанные субъекты хозяйствования работников Госаудитслужбы к проведению ревизии не допустили со ссылкой на их неподконтрольность органам государственного финансового контроля", — говорится в письме государственных аудиторов к Кабмину.

При этом Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о Постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" (в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку государство Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

Постановлением Кабмина от 2015 года "Укрнафта" и "Укргазвыдобування" были включены к объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Кроме Кабмина, о недопущении к ревизиям Госаудитслужба проинформировала СНБО, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и НАК "Нафтогаз" как акционера указанных компаний.

Аудиторы предложили немедленно принять соответствующие меры для проведения ревизий, а также рассмотреть вопрос об увольнении с занимаемых должностей руководителей "Укрнафты" и "Укргазвыдобування".

К тому же, Госаудитслужба обратилась в МВД с требованием прекратить противодействие ревизии и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Также в письме аудитслужбы говорится, что подготовлены необходимые проекты закона и постановления Кабмина, которые призваны обеспечить проведение ревизий на указанных компаниях.

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Известно, что последняя ревизия "Укрнафты", которую удалось провести государственным аудиторам, завершилась в 2010 году.

Напомним, "Нафтогазу Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, среди которых, в частности, Игорь Коломойский — около 42% акций.

Также "Нафтогаз" — единственный акционер "Укргазвыдобування".

Как сообщил в начале марта глава правления НАК Андрей Коболев, переговоры "Нафтогаза" с миноритарными акционерами "Укрнафты" по разделению ее активов ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них он общается напрямую с Коломойским.

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акцией крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали компании Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited — по 13,6%, а также Bordo Management Limited.

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