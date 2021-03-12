В набсовете "Нафтогаза" поддерживают раздел "Укрнафты" с Коломойским и Боголюбовым

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд считает, что раздел активов компании "Укрнафта" с миноритарными акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является хорошим решением проблемы непрозрачности ее деятельности. Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы сможем отделить свою часть "Укрнафты", разделить бизнес и получить полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", — сказала она.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Среди таких проблем Споттисвуд назвала, в частности, получение финансовой отчетности "Укрнафты", что фактически свидетельствует о неуправляемости компании со стороны мажоритарного владельца в лице "Нафтогаза".

"Получить у "Укрнафты" отчетность, подтвержденную аудитом, оказывается, очень непросто. Они пытаются держать нас подальше от данных... Мы не можем получить информацию от компании, где мы — мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или проверять обвинения в ее адрес", — отметила глава набсовета.

Комментируя обвинения в продаже "Укрнафтой" ресурса миноритарным владельцам по заниженным ценам, Споттисвуд назвала их справедливыми, но считает их причиной способ организации государственного аукциона, на котором продается ресурс, что позволяет манипулировать ценой.

"Мы прекрасно это понимали, пытались изменить правила, но они регулируются правительством и законодательством. Силами "Нафтогаза" мы не можем изменить правила, которые дают возможности для манипуляций", — пояснила она.

Напомним, что в конце января "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям о желании провести собрание акционеров. В начале февраля НАК направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса о разделении ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

Читайте также: SkyUp обвинила авиакомпании Коломойского в монополизации рейсов на Стамбул

"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании набсовета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации.

Как сообщил в начале марта глава правления НАК Андрей Коболев, переговоры "Нафтогаза" с миноритарными акционерами "Укрнафты" по разделению ее активов ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них он общается напрямую с Коломойским.

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акцией крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали компании Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited — по 13,6%, а также Bordo Management Limited.

По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также близкий к ним депутат Верховной Рады и лидер партии "За будущее" Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,9%, и никто из них не владел более 5%.

В свою очередь, "Нафтогаз" также выступает крупнейшим миноритарием упомянутой "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) с долей в 43,05%.