У Зеленского сказали США "спасибо" за санкции против Коломойского и его семьи

В Офисе президента Украины поблагодарили партнеров за поддержку борьбы с олигархами после решения США ввести санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении ОП в Facebook.

"Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но, прежде всего, в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути", ㅡ говорится в сообщении.

В ОП заявили, что борьба с олигархами касается не только уголовных производств, но и создания условий для бизнеса в Украине, в которых большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения.

"Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США", — пообещали на Банковой.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что введение санкций США в отношении Коломойского — политический сигнал от Штатов для украинской власти. По его мнению, американские партнеры Украины ждут от президента Владимира Зеленского аналогичных санкций для олигарха.

"Я считаю это политическим сигналом. Я не исключаю, что эти санкции уже действовали в течение определенного времени. Я, на самом деле, слышал о подготовке этих санкций где-то год или даже полтора назад... Я считаю, что это больше чем санкции в отношении Игоря Коломойского. Эти санкции готовились еще при предыдущей американской администрации, их сейчас доработали и сделали заявление", — отметил Климкин в эфире программы "Свобода Live".

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций в отношении украинского олигарха и бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского. В частности, в США заявляют, что Коломойский, будучи главой ОГА с 2014 по 2015 год, участвовал в коррупционных деяниях, использовал свое политическое влияние для личной выгоды.

Кроме самого Коломойского, под санкции попали ближайшие члены его семьи: жена Ирина, дочь Анжелика и сын Израиль Цви Коломойский.

В Госдепе отмечают, что такой шаг делает Игоря Коломойского и его семью "неприемлемыми для въезда в США".

Как известно, в США Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые они потом отмыли в США. По данным ведомства, Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка деньги, которые потом использовали, чтобы создать бизнес-империю в США. Они переводили деньги через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.

Как отмечает The Washington Post, Коломойский и партнеры купили в США почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

Министерство юстиции США уже подало 3 гражданских иска в суд, в которых требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова в Луизвилли, Далласе и Огайо.

Напомним, прошлым летом Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и ​​во всем мире.

В частности, прокуратура США обвинила олигарха в использовании незаконно присвоенных денег для покупки недвижимости в штате Огайо.