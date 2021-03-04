Коболев рассказал, что ведет переговоры о разделе "Укрнафты" лично с Коломойским

Переговоры Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта" по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с Игорем Коломойским. Об этом сам Коболев сообщил в эфире "Радио НВ".

"Переговоры проходят на нескольких уровнях, но да: я общаюсь с Игорем Коломойским. Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, сейчас раскрывать их детали было бы некорректно", — сказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Коболев при этом подчеркнул, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться своими интересами и учитывать мнение его акционера — государства, а также ситуацией на рынке.

"Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном результате позволит нам завершить партнерство с данными акционерами, сделать "Нафтогаз" на 100% компанией, которой владеет государство, что позволит нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещения акций в 2024 году", — отметил глава НАК.

По его словам, влияние Коломойского на работу "Укрнафты" всегда было существенным и останется существенным из-за "объективного фактора" — его контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине — "Укртатнафтой" (Кременчуг, Полтавская область).

"Любой менеджмент "Укрнафты" будет продавать нефть на этот завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой же самой приватной группой. Потому да, есть влияние, конечно", — пояснил Коболев.

Читайте также: Компании Ахметова и Коломойского требуют запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Отмети, что в конце января "Нафтогаз" как мажоритарный акционер "Укрнафты" направил письмо миноритариям о желании провести собрание акционеров. В начале февраля НАК направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса о разделении ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании набсовета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и госбюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. Как отмечает "Интерфакс-Украина", эксперты, знакомые со спором, полагают, что эта мера позволит улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

Ранее Коболев в интервью ИФ отмечал, что после проведения взаиморасчетов группа "Нафтогаз" намерена провести с минориями "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без этого группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акцией крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали компании Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited — по 13,6%, а также Bordo Management Limited.

По данным министра юстиции Дениса Малюськи, бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также близкий к ним депутат Верховной Рады и лидер партии "За будущее" Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,9%, и никто из них не владел более 5%.

В свою очередь, "Нафтогаз" также выступает крупнейшим миноритарием упомянутой "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) с долей в 43,05%.