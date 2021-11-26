Зеленский: Раздел "Укрнафты" стал бы выходом из сложного спора с "Нафтогазом"

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость разделения активов компании "Укрнафта" между государством, номинально владеющим 50%+1 ее акцией, и миноритарными акционерами, подконтрольными бизнесмену Игорю Коломойскому, во избежание выплаты государством в рамках судебного спора огромных средств, которых у него нет. Об этом он сказал на пресс-марафоне 26 ноября.

"Раздел "Укрнафты" не произошел. Раздел "Укрнафты" — это выход, я знаю, из сложной судебной ситуации. Мне лично докладывал господин Коболев... Там есть задолженность НАК "Нафтогаз" перед "Укрнафтой"... Вопрос раздела был давно, этот вопрос не решен", — отметил глава государства.

Он посетовал на то, что "кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич является партнером" с государством в "Укрнафте", причем такая ситуация возникла много лет назад, еще до прихода к власти его предшественника Петра Порошенко.

"Коболев мне говорил, и это правда. Кажется, Витренко это тоже подтверждал, что если не будет раздела, есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты", могут выиграть суд, потому что государственная залолженность была очень большой — несколько миллиардов использованного и не оплаченного НАКом "Укрнафте" газа", — добавил Зеленский.

Президент при этом подчеркнул, что в государственном бюджете не предусмотрены такие выплаты, если по решению суда их нужно будет произвести, и он лично таких выплат допустить не намерен.

"Я знаю, что у нас на сегодня в бюджете нет денег платить кому-либо, включая компанию Коломойского. Мы не можем себе допустить и представить. Этим я занимаюсь. А какие там судебные дела, этим я не занимаюсь. Что касается союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, то мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время, думаю, два года", — заявил Зеленский.

Напомним, что еще в июле 2020 года глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев называл возможным решением проблемы корпоративного управления в "Укрнафте" ее разделение на частную и государственную часть.

В марте нынешнего года Коболев заявил, что переговоры по разделу активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них глава НАК общается лично с Коломойским.

Глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд также выступила в поддержку раздела активов "Укрнафты" между государством и Коломойским, что было бы хорошим решением проблемы непрозрачности ее деятельности, поскольку до сих пор государство де-факто не имеет решающего влияния на "Укрнафту", несмотря на мажоритарную долю в компании.

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акцией ее крупными акционерами на конец 2020 года выступали компании Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited — по 13,6%, а также Bordo Management Limited. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что бенефициарами этих компаний с общей долей 40,1% являются экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также близкий к ним депутат Верховной Рады и лидер партии "За будущее" Игорь Палица. Остальным акционерам принадлежало 9,9%, и никто из них не владел более 5%.