"Нафтогаз" настаивает на разделении "Укрнафты" на госкомпанию и компанию Коломойского

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал возможным решением проблемы корпоративного управления ПАО "Укрнафта" в его разделении на частную и государственную часть.

Об этом топ-менеджер сообщил в ходе круглого стола Киевской школы экономики, передает "Интерфакс-Украина".

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"Успех для компании "Укрнафта", с точки зрения корпоративного управления в этой конкретной ситуации, учитывая всю сложность отношений — это разделение активов: на частную часть и частных акционеров и (государственную часть) и государственных акционеров. Потому что я считаю, что в Украине комбинация частного капитала и государственного капитала, как правило, не работает", — заявил Коболев.

По его словам, это должна быть или частная компания, и тогда никто не должен задавать вопрос, почему частные акционеры зарабатывают на ней деньги, или это должна быть государственная компания, и тогда деньги зарабатывает государство.

"Это было бы идеально. Пока этого не произошло", — констатировал Коболев.

В июне Коболев заявлял о том, что рассчитывает на завершение процесса по разделению активов ПАО "Укрнафта" к концу года.

Как сообщал enkorr, о начале переговоров между "Нафтогазом" и группой "Приват" о разделении активов "Укрнафты" стало известно летом 2018 года.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

"Приват" проводит операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.