Нефтяной госхолдинг. Сможет ли Витренко объединить активы "Укрнафты" и "Укртатнафты"

Энергетическая отрасль Украины пытается отойти от шокапоследняя неделя апреля примечательна в первую очередь кадровыми ротациями в "Нафтогазе".

28 апреля на очередном заседании правительства были уволены члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также долгое время казавшийся непотопляемым председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. И если ситуация с набсоветом все еще туманна, то председателя правления "Нафтогаза" Коболева сменил его давний соратник и оппонент в компании Юрий Витренко.



На своей первой пресс-конференции новый руководитель НАКа обозначил свое видение стратегии развития компании и помимо прочего заявил что намерен пересмотреть подходы к решению проблемы "Укрнафты".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дело в том, что контрольным пакетом "Укрнафты" владеет "Нафтогаз", а 42% акций принадлежат структурам, которые связывают с Игорем Коломойским. Это партнерство очень неудобно для государства и в последнее время оно вылилось в многомиллиардный штраф от Антимонопольного комитета и разбирательства в Стокгольмском арбитраже.

Так что о "разводе" партнеров все говорят уже достаточно давно. Более того по словам бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева такие меры необходимы для вывода "Нафтогаза" на IPO. Однако у нового руководителя "Нафтогаза" свое видение решение проблемы.

На своей первой пресс-конференции Юрий Витренко заявил, что правильнее будет не разделять активы, а наоборот объединять. В частности Витренко поднял вопрос о создании в структуре "Нафтогаза" нефтяного холдинга. Он планирует интегрировать в структуру "Укрнафты" единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие Украины — Кременчугский НПЗ. При этом в структуре акционеров нового холдинга контрольный пакет должен принадлежать государству, а миноритарии должны остаться миноритариями.

В своем интервью Витренко позже добавил, что никаких конкретных переговоров по указанному вопросу не проводил, однако государство не устраивает текущее положение дел и оно готово усиливать давление на частных акционеров. Кроме того по-мнению нового главы "Нафтогаза" в случае такой интеграции доли частных акционеров придется размыть, а им это может не понравиться и они будут с этим бороться.

Delo.ua решило разобраться в том насколько реалистичны планы по вертикальной интеграции государственных нефтяных активов и к чему это может привести.

"Укрнафта" и "Укртатнафта"

Итак, главными активами, которые войдут в озвученный Витренко холдинг являются компания "Укрнафта" и "Укртатнафта". Это вполне логично поскольку на рынке нефтепродуктов давно сформировался некий симбиоз этих активов. "Укрнафта" — крупнейшее нефтедобывающее предприятие страны, "Укртатнафта", а именно Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Украины (и единственное, если не считать мини-НПЗ). Таким образом при их объединении мы получим внутри страны госхолдинг, который сможет обеспечить страну бензином и дизтопливом стандарта "Евро-5", к тому же обладающий своей сетью АЗС.

Но тут есть определенные нюансы. В обеих компаниях есть два крупных акционера, не считаться с интересами которых нельзя. В "Укрнафте" контрольным пакетом 50%+1 акция владеет НАК "Нафтогаз", 42% акций принадлежат структурам, которые связаны с финансово-промышленной группой "Приват". В "Укртатнафте" ситуация противоположная — "Нафтогазу" принадлежит 43,05% акций, 37,6% акций владеют ряд кипрских компаний, а владельцы 20,2% акций не раскрываются.

История "Укртатнафты" сама по себе довольно примечательна. По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, компания "Укртатнафта" была создана в 1996 году, когда Украина испытывала острый дефицит нефтепродуктов. В состав акционеров предприятия вошли государство Украина и российская республика Татарстан.

"После переговоров лидеров было принято решение, что нефтеперерабатывающие мощности, которые находятся в Кременчуге, будут использоваться сообща. Татарстан будет поставлять нефтью, которая будет перерабатываться в Украине, продаваться на рынке Украины и России и вырученные средства будут вкладываться в модернизацию и делиться между акционерами", — рассказывает Рябцев.

По его словам, эта схема работала достаточно продолжительное время, до середины 00-х годов. Потом получилось так что акционеры из Татарстана прекратили поставлять нефть в оговоренных объемах и вкладывать средства в модернизацию завода. По этой причине после начала 00-х годов производство на предприятии начало снижаться.

Но затем на предприятие обратили внимание "приватовцы", которые провели на предприятии смену менеджмента. И эта смена руководства была проведена достаточно проблемно — результатом стал бойкот, который объявили российские поставщики нефти Кременчугскому НПЗ.

"Российская сторона расценила эту смену как рейдерский захват и вообще прекратила поставлять нефть не только на территорию завода, но и на всю Украину. Этот конфликт вышел на уровень общегосударственный и вопрос о некой компенсации регулярно поднимался на межправительственных встречах. Но понятно что с 2014 годом все попытки урегулировать вопрос прекращены, но бойкот остался", — говорит Рябцев.

По его словам, в настоящее время 58% акций фактически контролируются группой "Приват". Часть акций предыдущих владельцев была выкуплена, а часть "размыта". При этом Рябцев отмечает, что лишь часть компаний-владельцев можно связать с Приватом, поэтому считается, что группа является миноритарным акционером.

"Приват" не обтяживал себя этими пакетами акций. Они покупали не акции, а менеджмент. Считается что группа Приват является миноритарным акционером. Но почему-то когда речь заходит о голосовании все голосуют как надо", — говорит эксперт.

Похожая ситуация в "Укрнафте". По информации СМИ "приватовцы" управляют "Укрнафтой" с 2003 года. Пр этом сами "приватовцы" утверждают, что в то время спасли убыточное предприятие от банкротства. К тому же объединение "Укрнафты" с Кременчугским НПЗ и "приватовскими" заправками дает населению довольно неплохой бензин по дешёвой цене. Однако если вспомнить историю с ее аукционами по продаже нефти или ситуацию с налоговым долгом "Укрнафты" то можно сказать что такое партнерство довольно дорого обходится для государства.

Нужен ли государственный холдинг?

Главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко считает государство плохим собственником. Особенно в нефтегазовых активах.

"Если мы хотим видеть еще одну "Укргаздобычу", где классно быть менеджером, ни за что не отвечать, и делать провалы при отсутствии контроля, то тогда конечно идея Витренко может осуществится. Если он хочет сделать для сделать для Украины полезную вещь и решить проблему полугосударственности активов, то эти активы нужно оценить и продать группе "Приват", — говорит Сиренко.

По его мнению только "приватовцы" обладают средствами для модернизации нефтегазовых предприятий. Сиренко считает, что сами по себе изменения долей в пакетах акций указанных компаний не приведут к какому-либо эффекту.

"Вся проблема в том, что на предприятиях нет хозяина. Государство не хозяин и миноритарий не чувствует своей собственности. Если какие-то деньги появляются, то из оборота вымываются на модернизацию и прочее. Если у предприятия два хозяина и один из них государство, то убытки на государстве, а прибыль на частном бизнесе. Это постсоветская модель она не работает. Хочешь делать реформы — продавай", — говорит Сиренко.

Рябцев же считает создание такого холдинга маловероятным.

"В принципе, как всегда, когда происходит назначение нового руководителя планов куча. Но к сожалению большинство планов разбиваются о жестокую реальность. И будет очень сложно эти государственные активы консолидировать поскольку контроль государства или вообще влияние государства на деятельность Кременчугского завода очень ограничены", — говорит эксперт.

По его словам, Кременчугский НПЗ даже не предоставляет информацию о произведенных на нем нефтепродуктах, объясняя это коммерческой тайной. Поэтому вероятность консолидации активов, создании некоего нефтяного холдинга или какой-либо компании, которая объединит все активы, что принадлежат государству крайне мала.

"Я очень скептично к этому отношусь и у меня нет уверенности в возможности этого в ближайшее время если не будет принято некое политическое решение. Например, на заседании СНБО о введении санкций о введении санкций против граждан Украины, которые являются крупными коррупционерами как это было сказано в соответствующих документах обнародованных государственным департаментом США. Но опять же этот вариант также представляется достаточно фантастическим. Но кто его знает, вдруг действительно будет происходить некая деолигархизация экономики пускай не очень законными методами", — говорит эксперт.

В свою очередь ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Билявский поддерживает предложение Витренко и считаю его реальным.

"Относительно последствий, безусловно есть оговорка. Прежде всего, какой механизм реализации будет избран и каким образом будут защищены права и интересы государства после реформирования", — говорит эксперт.

По его мнению, также возникает вопрос, как будут урегулированы долговые обязательства предыдущих периодов. Если произойдет объединение "Укрнафты" и "Укртатнафты" — это станет первым шагом по демонтажу НАК "Нафтогаз Украины". "Сама идея об объединении звучит не впервые и, например в 2015 году, Арсений Яценюк предлагал объединить все нефтяные активы в одну корпорацию. Возможно стоит вернуться и к такому сценарию, в частности приобщить и Шебелинский ГПЗ. Это даст шанс реанимировать нефтеперерабатывающую промышленность, ведь на сегодняшний день о ней на государственном уровне никто не занимается", — отмечает Билявский.

При этом энергетический эксперт Игорь Маскалевич отмечает, что данная ситуация с объединением очень выгодна "Привату". Государство не имеет контрольного пакета на Кременчугском НПЗ, а это предприятие и так покупает всю нефть "Укрнафты", однако действия по объединению активов могут обнулить все переговоры по разделению этих активов, которые ранее анонсировал Коболев.

"Сейчас по инициативе НАКа, а не Игоря Валерьевича происходит следующее: мы начинаем новую фазу переговоров по слиянию. То есть у Игоря Валерьевича появляется окно возможностей. У него есть отказ НАКа от предыдущих договоренностей, или намерение об отказе и в принципе у него выросла свобода действий", — говорит Москалевич.

Москалевич также напомнил о том, что такие инициативы могут ослабить позиции Украины в возможных арбитражах с миноритарными акционерами, претензии которых к Украине составляют 5,5 млрд долларов. И хотя в феврале Стокгольмский арбитраж отказал миноритариям в удовлетворении иска сославшись на отсутствие компетенции, претензии у миноритариев остались и не исключено, что они не попробуют судиться вновь.

При этом Москалевич сомневается, что объединение активов возможно.

"Разговоров об объединении было много начиная с 00-х годов. Но на результат они ни разу не выходили. Я думаю они и сейчас не выйдут. И сам процесс объединения будет очень долгим. Это не произойдет ни за год ни за два", — отмечает эксперт.

Новая "Укрнафта"

Таким образом большинство экспертов довольно скептически оценивают утверждение Витренко о "деолигархизации" нефтяной отрасли. Впрочем, учитывая что новый глава НАКа в свое время больше года управлял наблюдательным советом "Укрнафты" он прекрасно знаком со спецификой этой компании.

Если посмотреть на историю взаимоотношений двух крупнейших нефтяных компаний Украины, то можно прийти к выводу, что нефтяной холдинг существует уже очень давно правда миноритарий в нем государство. Если Витренко все-таки удастся объединить эти две компании в одну вертикально интегрированную, то где гарантии, что дела в нем не будут обстоять так же как и в "Укрнафте" в котором группа "Приват" миноритарии, или на "Центрэнерго", где все еще интереснее. Нефтяной бизнес давно стал жемчужиной империи приватовцев и так просто с этой сферы группа не уйдет. Выхода, по сути, два: разделить активы между государством и частным акционером, или принять соответствующее решение на СНБО. Однако это маловероятный сценарий, и скорее всего с объединением активов или их разделом "Приват" так и останется одной из главных сил на украинском рынке нефтепродуктов.

Нельзя исключать также, что подобные заявления не более чем шантаж одного акционера компании другим или же попытка новоназначенного главы крупнейшей госкомпании заработать себе репутацию.

Степан Крьока, специально для Delo.ua