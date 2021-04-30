Витренко хочет объединить Кременчугский НПЗ и "Укрнафту"

Председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко хочет объединить активы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и публичное акционерное общество "Укрнафта". Об этом Витренко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос Delo.ua.

"Рассматривается вопрос разделения активов, чтобы часть активов отошла "Укрнафте", часть миноритарному акционеру. Но также рассматривается вопрос со вчерашнего дня после моего назначения, которое противоположно — вместо того чтобы какие-то активы отдавать, государство, возможно это жестко звучит, будет забирать активы", — сказал Витренко.

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По его словам, государство является владельцем более 40% Кременчугского НПЗ, это единственный крупный нефтеперерабатывающий завод в Украине, и он связан с "Укрнафтой" операционно. "Нафтогаз" рассмотрит вопрос установления полного контроля государства над этим НПЗ, он будет интегрирован с компанией "Укрнафта".

"Это будет сделано законным способом. При этом миноритарные акционеры "Укрнафты", сейчас они мажоритарные акционеры НПЗ, снизят свою долю. При этом их доля в вертикально интегрированной компании не будет превышать долю, которая есть у миноритарных акционеров в "Укрнафте". Такой вариант мы будем рассматривать", — сообщил Витренко.

Он также добавил, что такой вариант будет не очень приятным для миноритарного акционера, однако есть экономические предпосылки для такой вертикальной интеграции.

"Если есть компания, которая добывает нефть и есть единственный НПЗ, который может эту нефть переработать, то понятно, что есть взаимозависимость. И как раз проблема разделения активов состоит в том, что в Укрнафте нет отдельно газовых активов и нефтяных, есть кластеры, которые добывают нефть и газ. И после разделения останется зависимость, что делать с нефтью, которую будет добывать отдельная нефтяная компания", — отметил Витренко.

По его словам, при текущих условиях компания будет вынуждена направлять свою нефть на переработку на завод, который будет контролировать текущий миноритарный акционер, и это не очень комфортная ситуация для государства, учитывая те проблемы, которые выявил Антимонопольный комитет.

Напомним, 28 апреля Правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". В тот же день новым главой "Нафтогаза" был назначен Юрий Витренко.



В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что считает способ принятия решения об увольнении главы правления Андрея Коболева надругательством над принципами корпоративного управления госпредприятиями.

Более 50% акций компании "Укртатнафта", которая контролирует Кременчугский НПЗ, контролирует группа "Приват", которую возглавляет бизнесмен Игорь Коломойский.

30 марта Антимонопольный комитет признал, что ряд компаний, которые входят в орбиту группы "Приват" (которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым), осуществляли неконкурентные согласованные действия, и наложил на эти компании штраф в 4,7 млрд гривен. Штраф был наложен в том числе и на "Укрнафту".