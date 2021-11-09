Политика и экономика 1 час назад

"Нафтогаз" опроверг слухи о якобы договоренностях с олигархом Коломойским

"Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафте" Игоря Коломойского с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко

«Нафтогаз» не согласен с исковыми требованиями «Укрнафты» «Нафтогаз» не согласен с исковыми требованиями «Укрнафты»
«Нафтогаз» не согласен с исковыми требованиями «Укрнафты»

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что в последние дни активно распространяется дезинформация вокруг судебного дела "Укрнафта" против "Нафтогаза". По данным компании, проблема берет начало в 2006-2013 годах, с тех пор идут судебные споры в украинских судах, а с 2015 года — в иностранных судах. В компании опровергли  курсирующие в СМИ слухи о какой-либо связи с олигархом Игорем Коломойским и договоренностях с ним.

"Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, либо подписал с "Укрнефтью" соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд кубометров газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что "Нафтогаз" уже отдал И. Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. "Нафтогаз" не передавал никаких объемов газа или средств "Укрнафте" с того момента, как "Нафтогаз" возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)", — говорится в сообщении НАКа.

По данным компании, сейчас идет судебный процесс между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" о взыскании 9,067 млрд куб. м природного газа и всех доходов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила или могла получить от продажи объема природного газа.

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"Нафтогаз" не согласен с исковыми требованиями "Укрнафты". Позиция "Нафтогаза" остается по существу неизменной от первого заседания суда по этому делу. Иными словами, компания не согласна с требованиями "Укрнафты" о передаче ей спорных объемов газа, с требованиями "Укрнафты" о компенсации стоимости спорных объемов газа по текущей рыночной цене.

"Нафтогаз" максимально открыто раскрывает информацию о судебных спорах с "Укрнефтью", выступает за открытый для СМИ судебный процесс. Компания предоставляет в судебном процессе необходимые документы. Отметим, что с 2018 года Государственное бюро расследований проводит расследование по непредоставлению суду документов, что могло причинить вред интересам национальной компании", — отметили в НАК "Нафтогаз Украины".

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