Кабмин передал "Нафтогазу" более 170 заправок Glusco

Правительство Украины приняло решение передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз". Соответствующий документ Кабмин принял 13 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — прокомментировал глава правительства.

По мнению Шмыгаля, решение Кабмина также поможет в преодолении дефицита топлива.

Напомним, сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого Виктору Медведчуку.