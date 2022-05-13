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Энергетика
Дата публикации

Кабмин передал "Нафтогазу" более 170 заправок Glusco

Кабмин передал "Нафтогазу" более 170 заправок Glusco

Правительство Украины приняло решение передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз". Соответствующий документ Кабмин принял 13 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — прокомментировал глава правительства.

По мнению Шмыгаля, решение Кабмина также поможет в преодолении дефицита топлива.

Напомним, сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого Виктору Медведчуку.

В июне 2021 года на корпоративные права сети Glusco наложили арест. 6 декабря 2021 года сеть АЗС Glusco, работу которой еще весной 2021 года заблокировала СБУ, получила нового владельца. Однако в реестрах собственности владельцем сети АЗС все так же числится Нисан Моисеев, плотно связанный с Виктором Медведчуком. 

Автор:
Вита Молодан