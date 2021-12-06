АЗК Glusco, ранее заблокированная СБУ, получила владельца из Греции

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывали с украинским политиком Виктором Медведчуком, сменила владельца — ее собственником стал греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис.

Как сообщает «За рулем», израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которому принадлежала топливная сеть Glusco, продал ее гражданину Греции. Сумма соглашения не разглашается.

Швейцарская компания Glusco Energy S.A. имеет в Украине более 100 автозаправочных станций и четыре нефтебазы.

"Украинский топливный рынок достаточно сложен, но поэтому он и интересен для меня. Я считаю, что у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития. Мы планируем провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами. В фокусе нашего внимания в первую очередь будет поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций", — заявил Димитриос Анифантакис.

Новый владелец сети АЗС Glusco — член Совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы. В сфере глобальной торговли энергоресурсами он работает более 30 лет.

"Я уважаю украинские культурные ценности и желаю строить социально ответственный и устойчивый бизнес в этой стране", — сказал Анифантакис и добавил, что уже около 30 лет женат на украинке, поэтому знаком с традициями страны.

После заключения этой сделки наконец подошел к концу конфликт, который длился девять месяцев. В марте 2021 года Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

Обыски проходили по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. При этом СМИ связывали Glusco с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, полагая, что именно последний является фактическим бенефициаром Glusco.

В июле 2021 года появилась информация, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco стала азербайджанская компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре. Но затем последовало официальное опровержение факта сделки.