Из-за финансовых проблем АЗК Glusco сдает заправочные станции в аренду — СМИ

Из-за тяжелого финансового положения, вызванного блокировкой полноценной работы в течение пяти месяцев, сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду несколько заправок для покрытия операционных расходов. Об этом передает enkorr, ссылаясь на слова представителя топ-менеджмента компании.

Сообщается, что сеть — "почти банкрот", а торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытие текущих расходов, а потому компания сдаст несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала.

По словам представителя, в аренду сдадут 6-7 АЗК. На сегодняшний день в Киеве два комплекса уже начали работу под брендом "ВОГ", один — под "Кло", а еще один — под "БРСМ".

Компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении максимальной выгоды от сдачи станций.

Что касается будущей смены собственника сети Glusco и его позиции относительно передачи станций в аренду, собеседник enkorr сказал, что договоры, которые заключаются, не предусматривают длительных сроков аренды.

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Напомним, в марте СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуско Украина", которая управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A.

Обвинения, выдвинутые правоохранительными органами в адрес сети АЗС, в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении другой компании, которая не имеет к ней никакого отношения.

По данным источников enkorr, летом компания в судах опротестовала аресты и добилась их снятия, однако на данный момент работа сети под брендом Glusco все еще блокируется силовиками.