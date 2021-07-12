Энергетика 1 час назад

SOCAR опроверг покупку сети АЗС Glusco

Накануне же налоговики и СБУ снова провели массовые обыски на объектах сети

Фото: ГФС Фото: ГФС
Фото: ГФС

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) опровергла информацию о покупке украинской сети автозаправочных станций Glusco.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", — говорится в сообщении на сайте компании, не содержащем при этом какой-либо другой информации.

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Ранее, 10 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал на своей странице в Facebook, что "не соответствует действительности распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети АЗС, которая принадлежит Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур".

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11 июля Государственная фискальная служба сообщила, что совместно со Службой безопасности Украины провела комплекс одновременных следственных действий на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины.

"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочных колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", — заявили в ГФС.

Напомним, что ранее профильное интернет-издание Enkorr cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что Glusco купила кипрская компания Socar New Energy Ltd.

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Еще 11 марта 2021 года СБУ и ГФС заблокировали работу компании "Глуско Украина", управляющей одной из крупнейших сетей АЗС в Украине, принадлежащей швейцарскому трейдеру Proton Energy Group. Одновременно прошло более 140 обысков, в том числе в офисах и на нефтебазах.

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в незаконном производстве, хранении, транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных доходов в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения.

Также в компании отрицают какую-либо связь депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком, на которого СНБО решил наложить санкции еще в феврале.

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