SOCAR опроверг покупку сети АЗС Glusco

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) опровергла информацию о покупке украинской сети автозаправочных станций Glusco.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", — говорится в сообщении на сайте компании, не содержащем при этом какой-либо другой информации.

Ранее, 10 июля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал на своей странице в Facebook, что "не соответствует действительности распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети АЗС, которая принадлежит Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур".

11 июля Государственная фискальная служба сообщила, что совместно со Службой безопасности Украины провела комплекс одновременных следственных действий на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины.

"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочных колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", — заявили в ГФС.

Напомним, что ранее профильное интернет-издание Enkorr cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что Glusco купила кипрская компания Socar New Energy Ltd.

Еще 11 марта 2021 года СБУ и ГФС заблокировали работу компании "Глуско Украина", управляющей одной из крупнейших сетей АЗС в Украине, принадлежащей швейцарскому трейдеру Proton Energy Group. Одновременно прошло более 140 обысков, в том числе в офисах и на нефтебазах.

Вменяемые правоохранительными органами обвинения в незаконном производстве, хранении, транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных доходов в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения.

Также в компании отрицают какую-либо связь депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком, на которого СНБО решил наложить санкции еще в феврале.