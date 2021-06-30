"Укртранснафта" будет управлять "трубой Медведчука" до лета 2026 года

"Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" сроком на 5 лет.

Как отмечает пресс-служба группы "Нафтогаз", по условиям договора "Укртранснафта" получила права и обязанности относительно транспортировки, хранения, перевалки на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.

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Также компания обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

В ближайшее время "Укртранснафта" планирует получить все предусмотренные законодательством разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

Отмечается, что ныне компания за свой счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники самой "Укртранснафты", а также ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое ранее управляло объектом. Новый департамент подотчетен генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко.

Напомним, что "Укртранснафте" ранее решили передать на временное ответственное хранение объекты арестованного нефтепродуктопровода в конце февраля.

Решение было принято при условии компенсации затрат "Укртранснафты" на содержание трубопровода со стороны государства. "Нафтогаз" разрешил своей "дочке" потратить на эти цели за рамками своего финансового плана 200 млн грн. При этом впоследствии "Укртранснафта" отказалась от получения компенсации за хранение трубопровода.

В середине апреля АРМА признало "Укртранснафту" победителем конкурса на управление данным активом.

Ранее нефтепродуктопроводом управляла ровенская компания "ПрикарпатЗападтранс", контроль над которой СМИ и участники топливного рынка приписывали депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Против него, его жены Оксаны Марченко и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля.

В качестве причины решения тогда заявлялась якобы их причастность к финансированию терроризма, причем под этим власти подразумевали поставки топлива с Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ на территорию, подконтрольную так называемой "ЛНР". Совладелицей завода называлась Марченко и супруга попавшего также под санкции соратника Медведчука Тараса Козака — Наталья Лавренюк. В начале апреля появилась информация, что жены политиков этот завод продали.