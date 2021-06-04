Энергетика 1 час назад

"Укртранснафта" отказалась от денег за присмотр за "трубой Медведчука"

Ранее "Нафтогаз" разрешил своей "дочке" потратить на эти цели "лишних" 200 млн грн

Фото: Укртранснафта Фото: Укртранснафта
Фото: Укртранснафта

"Укртранснафта" отказалась от государственной компенсации за временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", в частности объектов украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в "Укртранснафте", такое решение было принято на собрании акционеров 3 июня (при этом все 100% ее акций принадлежат Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины").

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Напомним, что "Укртранснафте" решили передать на временное ответственное хранение объекты арестованного нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранса" в конце февраля.

Решение было принято при условии компенсации затрат "Укртранснафты" на содержание трубопровода со стороны государства. "Нафтогаз" разрешил своей "дочке" потратить на эти цели за рамками своего финансового плана 200 млн грн.

Жалобу же "ПрикарпатЗападтранса" на арест трубопровода Высший антикоррупционный суд впоследствии отклонил.

В середине апреля Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), признало "Укртранснафту" победителем конкурса на управление упомянутым активом. При этом в конкурсе кроме нее участвовал лишь сам "ПрикарпатЗападтранс", но по упомянутой причине ему отказали.

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Стоит отметить, что контроль над "ПрикарпатЗападтрансом" СМИ и участники топливного рынка приписывают депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Против него, его жены Оксаны Марченко и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, СНБО решил ввести санкции еще 19 февраля.

В качестве причины решения тогда заявлялась якобы их причастность к финансированию терроризма, причем под этим власти подразумевали поставки топлива с Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ на территорию, подконтрольную так называемой "ЛНР". Совладелицей завода называлась Марченко и супруга попавшего также под санкции соратника Медведчука Тараса Козака — Наталья Лавренюк. В начале апреля появилась информация, что жены политиков этот завод продали.

Кроме того, в марте украинские силовики "взялись" и за сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов, но в самой компании обвинения отвергли.

Трейдер и владелец Glusco швейцарская Proton Energy тогда объявила, что с апреля прекращает поставки дизтоплива. В итоге ситуация вокруг нефтепродуктопровода из РФ действительно вызвала определенные проблемы с поставками этой продукции, которые затронули даже государственного монополиста железнодорожных перевозок "Укрзализныцю".

Заменить Proton Energy в цепочке поставок продукции "Роснефти" в Украину, по данным СМИ, должна была компания Coral Energy, но впоследствии стало известно, что этим будет заниматься структура азербайджанской госкомпании SOCAR.

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