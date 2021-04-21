Транспорт 20 минут назад

Поставщики бойкотируют поставки дизеля "УЗ" из-за санкций на "трубу Медведчука" — Криклий

Поставщикам выгоднее платить штраф и отказаться выполнять соглашение, чем работать себе в убыток

Владислав Криклий. Фото: Facebook Владислав Криклий. Фото: Facebook
Владислав Криклий. Фото: Facebook

Поставщики дизельного топлива (ДТ) в Украину отказываются его отгружать по действующим договорам из-за невыгодных условий. В частности, они готовы платить штрафы за нарушение поставок, однако не хотят работать себе в убыток.

Об этом в программе "Мокрик По Живому" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "Громадське".

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По его словам, проблемы с поставщиками дизтоплива в Украину начались после того, как СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — Delo.ua) поручил Кабинету министров вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", которая находится на территории Украины.

Криклий при этом подчеркнул, что в вопросе поставок дизтоплива играет роль влияние иностранной политики, в частности России.

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"Это произошло после того, как известную всем "трубу Медведчука" "прикрыли". По нефтепродуктам он был довольно мощным импортером в Украину. Конъюнктура рынка начала меняться, это в частности повлияло на стоимость продуктов. Ну и конечно, это уже вышло за пределы тех соглашений, которые были проведены через тендер. Те поставщики, у которых были подписанные соглашения, начали отказываться, потому что себе в убыток они не хотят работать", — сообщил Криклий.

Министр отметил, что для поставщиков было выгоднее платить штрафы и отказаться выполнять договора, чем работать себе в убыток.

В то же время глава Мининфраструктуры заявил, что Кабмин не допустит, чтобы из-за недостатка дизтоплива останавливалась работа предприятий.

"Я видел, СМИ уже пробовали манипулировать и разгонять хайп, что все остановится и перестанет ехать. Мы не допустим этой ситуации. Нашли решение техническое, как подстраховаться до момента, пока будут завершены все эти тендерные процедуры для того, чтобы уже с новой рамкой можно было расширить формат и не ограничиваться действием старого соглашения", — сказал он.

Напомним, что ранее трейдеры Proton Energy Group и Wexler Group заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное управление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо.

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Затем также были проведены масштабные обыски в сети АЗС Glusco: Служба безопасности Украины заявила о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов".

Как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко, являвшейся, в частности, совладелицей российского Новошахтинского завода нефтепродуктов, санкции СНБО были введены одновременно с решением по "ПрикарпатЗападтрансу".

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