Поставлять в Украину российские нефтепродукты будет SOCAR — СМИ

Компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, подписав соответствующий контракт. Об этом пишет украинское интернет-издание Enkorr со ссылкой на участников топливного рынка.

Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже нефтепродуктов.

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Отмечается, что ранее на текущей неделе представители топ-менеджмента Socar Trading посетили Киев и провели переговоры с крупнейшими контрагентами также швейцарской компании Proton Energy Group S.A., которая до апреля текущего года распределяла в Украине топливо "Роснефти". По словам собеседников Enkorr, переговоры находятся на начальном этапе.

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", — сообщил СМИ один из респондентов на условиях анонимности.

По его словам, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тысяч тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

"Сейчас надо думать о том, как начать в июне. Для подачи заявок в российские экспортные органы остается неделя, а вопросов по новому контракту больше, чем ответов", — заявил крупный поставщик объемов "Роснефти".

По имеющимся данным, SOCAR огласил диапазон цен на дизтопливо с отгрузкой из белорусского Гомеля с дифференциалом "выше 30 долларов за тонну". По сжиженному газу ценовых ориентиров пока озвучено не было, что связано также с тем, что покупатели не проявляют интереса к срочным поставкам из-за затоваренности рынка. В самой SOCAR при этом от комментариев отказались.

Как отмечает издание, пока остаются неизвестными обстоятельства исчезновения из цепочки поставок продукции "Роснефти" трейдера Coral Energy, который в начале апреля провел переговоры с украинскими компаниями в качестве нового оператора поставок.

"Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на SOCAR была произведена на уровне руководства Азербайджана", — предполагают в профильном СМИ.

Напомним, что в марте Enkorr сообщал, что международный трейдер Coral Energy должен будет заменить Proton Energy в цепочке поставок продукции "Роснефти" в Украину.

Ранее трейдеры Proton Energy и Wexler заявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с апреля. До этого по решению Совета нацбезопасности и обороны была национализирована украинская часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное управление", по которому компания "ПрикарпатЗападтранс" поставляла в Украину российское дизтопливо. Ныне объект передали на хранение "Укртранснафте" и хотят официально закрепить в собственности государства.

Кроме того, были проведены масштабные обыски в сети АЗС Glusco — дочерней структуре Proton Energy. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов", в самой же компании обвинения отвергли.

Ситуация вокруг нефтепродуктопровода из РФ вызвала определенные проблемы с поставками топлива, которые затронули даже государственного монополиста железнодорожных перевозок "Укрзализныцю".

Отметим, что как "ПрикарпатЗападтранс", так и сеть АЗС Glusco СМИ и участники рынка связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, столкнувшимся с наложением украинскими властями на него и на связанные с ним активы санкций, а также с преследованием со стороны СБУ, вменяющей ему ряд преступлений.

По данным Enkorr, Proton Energy в 2020 году отправила в Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тысячи тонн (22,3%) сжиженного газа.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области, а в 2010–2011 гг. взяла под контроль сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В 2012 году SOCAR купил 26 АЗС и нефтебазу группы "Калина". Ныне сеть оперирует 63 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе.

С конца 2016 года компания занимается в Украине также и торговлей природным газом. Кроме того, с 2017 года SOCAR является поставщиком нефти для Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ("Укртатнафта"). В 2020 году трейдер отправил на завод 950 тысяч тонн нефти.