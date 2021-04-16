"Нефтепродуктопровод Медведчука" передали "Укртранснафте"

Новым управляющим украинской части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" выбрана "Укртранснафта". Как сообщает Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), решение о признании компании победителем соответствующего конкурса принял тендерный комитет агентства.

При этом конкурсе приняло участие всего двое участников — как отмечает АРМА, "поскольку конкуренция на данном рынке объективно ограничена".

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, в отношении другого конкурсанта — ООО "ПрикарпатЗападтранс" — определением Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом", — описали ситуацию в агентстве.

Отмечается, что "Укртранснафта" за последний год получила 780 млн грн прибыли, а "ПрикарпатЗападтранс" — убыток 110 млн грн, а ожидаемый доход от управления данным активом первая компания указала в сумме 29 млн грн, а вторая — 26 млн. Кроме того, указано, что "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов.

"Следующий этап предусматривает осуществление оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и АО "Укртранснафта". Учитывая стратегическое значение актива, агентство приложит максимум усилий для скорейшего выполнения указанных процедур", — говорится в сообщении.

Агентство также констатирует, что передача нефтепродуктопровода в управление "Укртранснафте" была бы невозможной без продуктивного взаимодействия АРМА с Кабинетом министров, Службой безопасности Украины, Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

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Напомним, 16 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу "ПрикарпатЗападтранса" на решение суда, которым был наложен арест на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" протяженностью около 1100 км и все имущество компании.

При этом до определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно и так было передано на ответственное хранение "Укртранснафте".

Речь идет об объектах недвижимости, производственных, технологических объектах и объектах линейной части, из которых состоит технологический комплекс нефтепродуктопровода, расположенных в Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях.