Энергетика 50 минут назад

"Нефтепродуктопровод Медведчука" передали "Укртранснафте"

"ПрикарпатЗападтранс" захотел вернуть контроль над дизелепроводом через конкурс, но ему указали на дверь

Бойцы СБУ на одном из объектов нефтепродуктопровода. Фото: СБУ Бойцы СБУ на одном из объектов нефтепродуктопровода. Фото: СБУ
Бойцы СБУ на одном из объектов нефтепродуктопровода. Фото: СБУ

Новым управляющим украинской части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" выбрана "Укртранснафта". Как сообщает Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), решение о признании компании победителем соответствующего конкурса принял тендерный комитет агентства.

При этом конкурсе приняло участие всего двое участников — как отмечает АРМА, "поскольку конкуренция на данном рынке объективно ограничена".

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"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, в отношении другого конкурсанта — ООО "ПрикарпатЗападтранс" — определением Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом", — описали ситуацию в агентстве.

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Отмечается, что "Укртранснафта" за последний год получила 780 млн грн прибыли, а "ПрикарпатЗападтранс" — убыток 110 млн грн, а ожидаемый доход от управления данным активом первая компания указала в сумме 29 млн грн, а вторая — 26 млн. Кроме того, указано, что "Укртранснафта" имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов.

"Следующий этап предусматривает осуществление оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и АО "Укртранснафта". Учитывая стратегическое значение актива, агентство приложит максимум усилий для скорейшего выполнения указанных процедур", — говорится в сообщении.

Агентство также констатирует, что передача нефтепродуктопровода в управление "Укртранснафте" была бы невозможной без продуктивного взаимодействия АРМА с Кабинетом министров, Службой безопасности Украины, Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

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Напомним, 16 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу "ПрикарпатЗападтранса" на решение суда, которым был наложен арест на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" протяженностью около 1100 км и все имущество компании.

При этом до определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно и так было передано на ответственное хранение "Укртранснафте".

Речь идет об объектах недвижимости, производственных, технологических объектах и объектах линейной части, из которых состоит технологический комплекс нефтепродуктопровода, расположенных в Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях.

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19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая". В тот же день президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

До февраля 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" был подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти", но та продала его швейцарской International Trading Partners AG. В апреле 2019 года 51% в "ПрикарпатЗападтранса" купил белорусский "Нефтебитумный завод", принадлежащий крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис" олигарха Николая Воробья.

Компания поставляла в Украину около 30% дизельного топлива из России, но после того, как летом 2019 года была введена специальная пошлина на импорт топлива из России в 3,37% (в 2021 году 4%), доля "ПрикарпатЗападтранса" снизилась до 9%.

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"ПрикарпатЗападтранс" СМИ связывали с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В то же время прямых свидетельств связи нардепа с данным активом власти не приводят, а секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по указанному решению СНБО оговорился, что аффилированность трубопровода с Медведчуком еще подлежит расследованию.

Тем не менее, решение было принято в контексте одновременного введения санкций и против самого Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, а до этого — его соратника по ОПЗЖ Тараса Козака и трех новостных телеканалов в его собственности, которые в связи с этим сразу отключили от телевещания. И Козак, и Медведчук наложение на себя санкций обжаловали в Верховном суде.

Напомним также, что 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба провели 140 обысков на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую также опосредованно связывают с Медведчуком. Компанию обвинили в неуплате налогов, однако сама она говорит, что расследуемое дело отношения к ней не имеет. В связи с данной ситуацией материнская компания Glusco — швейцарский трейдер Proton Energy Group — решила с 1 апреля прекратить поставки нефтепродуктов в Украину. 

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