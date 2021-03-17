Энергетика 50 минут назад

ВАКС отклонил апелляцию "ПрикарпатЗападтранса" на арест нефтепродуктопровода из РФ

Ранее СНБО поручил вернуть актив в управление государства, а Высший антикорсуд арестовал его с дальнейшей передачей АРМА

Сотрудник СБУ во время обыска на трудопроводе "ПрикарпатЗападтранса". Фото СБУ Сотрудник СБУ во время обыска на трудопроводе "ПрикарпатЗападтранса". Фото СБУ
Сотрудник СБУ во время обыска на трудопроводе "ПрикарпатЗападтранса". Фото СБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 марта отклонила жалобу ООО "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно) на решение суда, которым был наложен арест на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" протяженностью около 1100 км и все имущество компании. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на свой источник.

Апелляционная жалоба была подана 2 марта, а датой ее рассмотрения было определено 3 марта, однако заседание суда было перенесено.

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Напомним, 23 февраля Высший антикоррупционный суд по иску Национального антикоррупционного бюро наложил арест на имущество "ПрикарпатЗападтранса" и передал его в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

При этом до определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно было передано на ответственное хранение АО "Укртранснафта". Речь идет об объектах недвижимости, производственных, технологических объектах и объектах линейной части, из которых состоит технологический комплекс нефтепродуктопровода, расположенных в Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях.

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Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот же день президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

До февраля 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" был подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти", но та продала его швейцарской International Trading Partners AG.

В апреле 2019 года 51% в "ПрикарпатЗападтранса" купил белорусский "Нефтебитумный завод", принадлежащий крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис" олигарха Николая Воробья.

Компания поставляла в Украину около 30% дизельного топлива из России, но после того, как летом 2019 года была введена специальная пошлина на импорт топлива из России в 3,37% (в 2021 году 4%), доля "ПрикарпатЗападтранса" снизилась до 9%.

"ПрикарпатЗападтранс" СМИ связывали с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В то же время прямых свидетельств связи нардепа с данным активом власти пока не приводят, а секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по указанному решению СНБО оговорился, что аффилированность трубопровода с Медведчуком еще подлежит расследованию.

Тем не менее, решение было принято в контексте одновременного введения санкций и против самого Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, а до этого — его соратника по ОПЗЖ Тараса Козака и трех новостных телеканалов в его собственности, которые в связи с этим сразу отключили от телевещания. И Козак, и Медведчук наложение на себя санкций обжаловали в Верховном суде.

Тем временем 11 марта Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую также опосредованно связывают с Медведчуком.

В связи с этим материнская компания Glusco — швейцарский трейдер Proton Energy Group — решила с 1 апреля прекратить поставки нефтепродуктов в Украину, о чем известила своих украинских контрагентов. В Glusco заявляют, что несмотря на прекращение продажи бензина и дизельного топлива, компания обязательно рассчитается со всеми своими корпоративными клиентами.

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