Политика 40 минут назад

Жены Медведчука и Козака продали нефтеперерабатывающий завод в России

Ранее Новошахтинский завод нефтепродуктов был оформлен на супруг нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака

Виктор Медведчук. Фото: Facebook/Украинский выбор - Право народа Виктор Медведчук. Фото: Facebook/Украинский выбор - Право народа
Виктор Медведчук. Фото: Facebook/Украинский выбор - Право народа

Крупный строительный подрядчик ПЕТОН приобрел Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), расположенный в Ростовской области Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Петон Инвест Технолоджи" стало владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" (Ростов-на-Дону), основным активом которого является НЗНП.

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Соответствующее изменение было внесено в Единый госреестр юридических лиц 5 апреля.

"Юг Энерго" ранее было аффилировано с аграрной группой Юг Руси Сергея Кислова, однако в 2018 году оказалось под контролем двух кипрских офшоров: Ventolor Investments Ltd (60%) и Teteos Global Ltd (33%), доли которых теперь и перешли ПЕТОНу. Еще 7% "Юг Энерго" осталось у самого НЗНП.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", до этого Новошахтинский завод нефтепродуктов был оформлен на жен нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Оксана Марченко и Наталья Лавренюк получили свои доли в НЗНП за $40 000 27 февраля 2014 года, когда россияне начали оккупацию Крыма.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году.

В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 000 тонн в год, в 2015 году — второй установки первичной переработки нефти.

Напомним, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Україна", а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

В начале апреля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении  Медведчука и Козака

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