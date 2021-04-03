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1 час назад

На Медведчука и Козака завели уголовное дело о госизмене (ДОКУМЕНТ)

Причиной этого стали высказывания Медведчука в интервью российскому телеканалу RT

Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ
Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ").

Об этом со ссылкой на информацию от Офиса Генпрокурора заявил нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса Генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", — написал парламентарий в соцсети.

При этом он напомнил, что его заявление касается "высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT".

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", — пояснил Гончаренко.

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Напомним, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Україна", а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

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