СБУ провела еще 20 обысков в офисах "Украинского выбора"

Служба безопасности Украины сообщает о продолжении следственных действий в отношении членов общественной организации "Украинский выбор". Как говорится в сообщении спецслужбы, 30 марта у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков.

"Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц. Следственные действия происходили в более чем десяти регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела", — сказано в нем.

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В рамках расследования по статье 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса проверяется содействие представителями "Украинского выбора" проведению в марта 2014 незаконного референдума и выборов в АР Крым и Севастополе.

"Досудебным следствием уже установлено, что члены ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", — заявляют в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что участники указанного НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных на полуострове избирательных участков во время "референдума" 16 марта 2014 года.

Решается вопрос о сообщении участникам организации о подозрениях по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (государственная измена) УК. В СБУ отмечают, что ранее неким представителям этой ОО уже было объявлено о подозрениях по этим статьям.

Напомним, 25 марта СБУ сообщила об обыске в центральном офисе "Украинского выбора" в рамках расследования содействия представителей организации проведению "референдума", а после — и выборов под российской юрисдикцией в оккупированном Крыму.

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"Лишь в 2017 году прекращение деятельности ячеек "Украинского выбора" в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", — обосновали свои претензии к данной организации в СБУ.

Отметим, что созданный в 2008 году "Украинский выбор" последние 9 лет возглавляет Виктор Медведчук, ныне являющийся депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Официальными представителями движения также числятся его коллеги по фракции Василий Нимченко и Юрий Загородний.