СБУ проводит обыск в офисе "Украинского выбора"

В офисе общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, Служба безопасности Украины утром 25 марта проводит обыск.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook коллега Медведчука по парламентской фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин.

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"Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена. Примечательно, что в суд за санкцией на обыск обратился не рядовой прокурор, а заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, которому достоверно известно, что офис "Украинского выбора" находится в одном здании с офисом ОПЗЖ, в котором расположены кабинеты нардепов от оппозиции", — отметил Кузьмин, который в прошлом и сам был на нынешней должности Мамедова.

По убеждению нардепа, власти, развязав репрессии, пытаются запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука.

"Почему именно его? Потому что именно Медведчук сегодня является последним бастионом на пути к полному захвату власти в Украине внешними, в том числе транснациональными управленцами. Борьба сторонников внешнего управления с Медведчуком — это борьба с независимостью и суверенитетом Украины, ничуть не меньше", — считает он.

В свою очередь, сама СБУ сообщила, что подозревает представителей движения в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе.

"Установлено, что участники ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", — заявили в СБУ.

Также спецслужба заявляет, что организация имитировала ликвидацию 210 ячеек в Крыму, однако никаких документов в Министерство юстиции Украины на этот счет не подавалось, и "Украинский выбор" "продолжал проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины".

"Лишь в 2017 году прекращение деятельности ячеек "Украинского выбора" в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители "Украинского выбора" участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи СБУ провели следственные действия в рамках уголовного производства по статье 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статье 111 (государственная измена) УК. Обыск проводился под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Напомним также, что 19 марта сообщалось об обысках на фирмах родственников Медведчука и его соратника Тараса Козака.

16 марта Медведчук обжаловал в Верховном суде санкции, введенные против него президентом Владимиром Зеленским, по решению Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Кроме него, это сделали жены самого Медведчука и Козака — Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, также попавшие под санкции одновременно с ним. Ранее это сделал и Козак, против которого санкции были введены еще 2 февраля.

Отметим также, что секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя решение о санкциях против Медведчука, Марченко и Лавренюк, заявлял, что они с Козаком составляют "террористическую группировку".