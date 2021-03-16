Политика 40 минут назад

Медведчук и Сурков обсуждали федерализацию Украины с участием Ассоциации Кличко — СМИ

Медведчук давал понять, что будет добиваться участия в процессе организации Кличко, пусть и не напрямую

Медведчук и Сурков обсуждали федерализацию Украины с участием Ассоциации Кличко — СМИ Медведчук и Сурков обсуждали федерализацию Украины с участием Ассоциации Кличко — СМИ

Новая аудиозапись телефонных разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова проливает свет на то, как Россия добивается особого статуса оккупированного Донбасса и дальнейшей федерализации Украины. Важную роль в этом процессе должна сыграть Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко.

Запись разговоров, опубликованная сайтом "Обозреватель", показывает важность Ассоциации для страны-агрессора.

Кратко и по делу в Telegram

"Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа", — говорит Сурков и уточняет, что без Совета (Ассоциации городов Украины) дальнейшей работы не будет.

Медведчук дает понять, что будет добиваться участия в процессе организации Кличко, пусть и не напрямую:

"Медведчук: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

Сурков: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

Медведчук: Да правильно. 100%, я думаю там...".

Кроме Кличко в разговорах фигурирует другое должностное лицо — заместитель главы СБУ времен руководства Василия Грицака. Его зам вместе с "министром обороны" террористов должен был организовать поставку наличных денег в оккупированное Дебальцево.

Напомним, ранее была опубликована первая часть переговоров Медведчука и Суркова. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что "пленки" пройдут экспертизу, их приобщили к делу Медведчука.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" Европе не нужен"
Вице-президент Еврокомиссии: "Северный поток-2" Европе не нужен"
Обыски на Glusco: трейдеры Proton и Wexler прекращают поставки нефтепродуктов в Украину
Обыски на Glusco: трейдеры Proton и Wexler прекращают поставки нефтепродуктов в Украину
У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер
У Кличко знали, что Подольский мост не удастся открыть к концу 2020 — блогер
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ збільшив облікову ставку: чи варто населенню очікувати росту відсотків за депозитами

  3. В апреле лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Киева и Одессы

  4. Для внесения в красную зону карантина рассматривают Киев и еще две области — Степанов

  5. С 1 апреля в Украине подорожает стоимость билетов на поезда

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...