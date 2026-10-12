В Украине впервые открыли межобластные автобусные маршруты через электронный кабинет

В Украине впервые открыли межобластные автобусные маршруты по новой цифровой процедуре через электронный кабинет перевозчика. Речь идет о направлениях Одесса – Запорожье и Ковель – Ужгород. Перевозка ими еще не начинается: следующим этапом станет электронный конкурс для определения перевозчиков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Новая процедура позволяет подавать документы онлайн. В цифровом формате проходит весь процесс – от подписания заявления квалифицированной электронной подписью до согласования маршрута Национальной полицией и принятия решения организатором перевозок.

В министерстве отмечают, что открытие маршрутов Одесса – Запорожье и Ковель – Ужгород не означает появление нового сообщения между этими городами. Речь идет об оформлении маршрутов в пределах имеющейся транспортной сети по новой процедуре.

Следующим шагом станет открытый электронный конкурс на право обслуживать эти маршруты. Его должны провести в течение 45 дней. Принять участие смогут все перевозчики, отвечающие установленным требованиям.

Первый замминистра Сергей Деркач отметил, что новый механизм дает перевозчикам возможность самостоятельно предлагать маршруты там, где они видят спрос со стороны пассажиров и экономическую целесообразность.

Цифровизация процедур - первый этап реформы автобусных перевозок. В следующем году министерство планирует оцифровать все автобусные маршруты.

Напомним, в начале 2026 года в Украине была введена новая цифровая процедура открытия автобусных маршрутов, которая позволила перевозчикам самостоятельно инициировать создание межобластного маршрута через электронный кабинет.