Все в цифровом формате: в Украине впервые за 11 лет начнут открывать новые автобусные маршруты

Министерство развития общин и территорий Украины вводит новую, целостную процедуру открытия автобусных маршрутов, полностью переводящую процесс в цифровой формат – от идеи маршрута до начала перевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения предусмотрены новым приказом Минразвития и направлены на упрощение процедур, сокращение сроков и повышение прозрачности в сфере пассажирских перевозок.

Новая процедура

Новая процедура полностью изменяет подход к открытию новых маршрутов и заменит существующий бумажный формат, который фактически не работает.

Как отметили в министерстве, из-за бюрократизации за последние 11 лет перевозчики и организаторы не открыли ни одного нового маршрута, а конкурсы проводились только на те маршруты, которые были созданы еще раньше.

Особенно остро вопрос стабильного сообщения стоит в прифронтовых общинах. Новая процедура позволяет реагировать на спрос мгновенно. Если людям нужно доехать в больницу, на учебу или работу в соседнюю область маршрут появится за считанные недели, а не годы.

"Мы сознательно отказываемся от бумажных и непрозрачных процедур и переходим к цифровой модели, где маршрут можно создать, проверить и запустить быстро и понятно", - подчеркнул министр Алексей Кулеба.

Что изменится для перевозчиков?

Теперь каждый легальный перевозчик может самостоятельно инициировать создание межобластного маршрута через электронный кабинет. Весь цикл – от идеи до первого рейса – будет занимать не больше двух месяцев. Никаких стопок бумаги, только электронные документы в системе ЕКИС:

схема маршрута;

расписание движения;

стоимость проезда;

график работы и отдыха водителей

Полная прозрачность

Вся информация будет храниться в Едином электронном реестре. После создания цифрового паспорта, маршрут автоматически попадает на онлайн-конкурс. Это исключает коррупционные риски и создает равные условия для всех участников рынка. Это очередной шаг к европейским стандартам сервиса, где в центре внимания удобство и безопасность пассажира.

Напомним, в декабре Минразвития объявило новый конкурс для определения перевозчиков на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления проходят через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.