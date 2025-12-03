Запланована подія 2

Более 30 новых рейсов: Минразвития объявило новый конкурс на автобусные маршруты (ФОТО)

автобусы
Минразвития объявило новый конкурс на автобусные маршруты

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минразвития) объявило новый конкурс для определения перевозчиков на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления проходят через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Конкурс состоится в электронном формате по обновленной процедуре. Перевозчики должны подать заявку на участие через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем "Укртрансбезопасности".

Ключевые даты конкурса:

  • конечный срок подачи документов - 19 декабря (до 23:59);
  • заседание конкурсного комитета: 5 января 2026года

На конкурсе будут определены перевозчики для маршрута , которые являются критически важными для восстановления логистики и социальной сферы в пострадавших областях.

Список маршрутов, выставленных на конкурс:

  1. Борисполь-Очаков-Черноморская Коса;
  2. Винница-Херсон;
  3. Гуляйполе – Днепр;
  4. Днепр – Очаков;
  5. Днепр – Харьков;
  6. Запорожье – Харьков;
  7. Зеньков – Харьков;
  8. Изюм – Славяногорск;
  9. Каменское – Херсон;
  10. Киев – Никополь через Кривой Рог;
  11. Коблево – Сумы;
  12. Краматорск – Доброволье;
  13. Краматорск – Петровское;
  14. Марганец – Запорожье;
  15. Марганец – Харьков;
  16. Николаев – Херсон;
  17. Никополь – Кропивницкий;
  18. Одесса – Херсон;
  19. Херсон – Одесса;
  20. Очаков – Трускавец;
  21. Полтава – Сумы;
  22. Сахновщина – Днепр;
  23. Славянск – Барвенково;
  24. Славянск – Одесса;
  25. Терновка – Запорожье;
  26. Терновка – Харьков;
  27. Харьков – Павлоград;
  28. Харьков-Сумы;
  29. Херсон – Кропивницкий;
  30. Херсон – Николаев;
  31. Шостка – Новгород-Северский.
Напомним, за период с 17 по 21 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 88 новых лицензий перевозчикам. Это позволит предпринимателям осуществлять внутренние и международные перевозки.

Автор:
Татьяна Ковальчук