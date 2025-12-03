Более 30 новых рейсов: Минразвития объявило новый конкурс на автобусные маршруты (ФОТО)

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минразвития) объявило новый конкурс для определения перевозчиков на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления проходят через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Конкурс состоится в электронном формате по обновленной процедуре. Перевозчики должны подать заявку на участие через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем "Укртрансбезопасности".

Ключевые даты конкурса:

конечный срок подачи документов - 19 декабря (до 23:59);

заседание конкурсного комитета: 5 января 2026года

На конкурсе будут определены перевозчики для маршрута , которые являются критически важными для восстановления логистики и социальной сферы в пострадавших областях.

Список маршрутов, выставленных на конкурс:

Борисполь-Очаков-Черноморская Коса; Винница-Херсон; Гуляйполе – Днепр; Днепр – Очаков; Днепр – Харьков; Запорожье – Харьков; Зеньков – Харьков; Изюм – Славяногорск; Каменское – Херсон; Киев – Никополь через Кривой Рог; Коблево – Сумы; Краматорск – Доброволье; Краматорск – Петровское; Марганец – Запорожье; Марганец – Харьков; Николаев – Херсон; Никополь – Кропивницкий; Одесса – Херсон; Херсон – Одесса; Очаков – Трускавец; Полтава – Сумы; Сахновщина – Днепр; Славянск – Барвенково; Славянск – Одесса; Терновка – Запорожье; Терновка – Харьков; Харьков – Павлоград; Харьков-Сумы; Херсон – Кропивницкий; Херсон – Николаев; Шостка – Новгород-Северский.

Напомним, за период с 17 по 21 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 88 новых лицензий перевозчикам. Это позволит предпринимателям осуществлять внутренние и международные перевозки.