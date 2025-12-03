- Категория
Более 30 новых рейсов: Минразвития объявило новый конкурс на автобусные маршруты (ФОТО)
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (Минразвития) объявило новый конкурс для определения перевозчиков на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления проходят через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Конкурс состоится в электронном формате по обновленной процедуре. Перевозчики должны подать заявку на участие через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем "Укртрансбезопасности".
Ключевые даты конкурса:
- конечный срок подачи документов - 19 декабря (до 23:59);
- заседание конкурсного комитета: 5 января 2026года
На конкурсе будут определены перевозчики для маршрута , которые являются критически важными для восстановления логистики и социальной сферы в пострадавших областях.
Список маршрутов, выставленных на конкурс:
- Борисполь-Очаков-Черноморская Коса;
- Винница-Херсон;
- Гуляйполе – Днепр;
- Днепр – Очаков;
- Днепр – Харьков;
- Запорожье – Харьков;
- Зеньков – Харьков;
- Изюм – Славяногорск;
- Каменское – Херсон;
- Киев – Никополь через Кривой Рог;
- Коблево – Сумы;
- Краматорск – Доброволье;
- Краматорск – Петровское;
- Марганец – Запорожье;
- Марганец – Харьков;
- Николаев – Херсон;
- Никополь – Кропивницкий;
- Одесса – Херсон;
- Херсон – Одесса;
- Очаков – Трускавец;
- Полтава – Сумы;
- Сахновщина – Днепр;
- Славянск – Барвенково;
- Славянск – Одесса;
- Терновка – Запорожье;
- Терновка – Харьков;
- Харьков – Павлоград;
- Харьков-Сумы;
- Херсон – Кропивницкий;
- Херсон – Николаев;
- Шостка – Новгород-Северский.
Напомним, за период с 17 по 21 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 88 новых лицензий перевозчикам. Это позволит предпринимателям осуществлять внутренние и международные перевозки.