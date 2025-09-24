Заработал модуль "Внутренние нерегулярные перевозки": что изменится для перевозчиков

С 24 сентября 2025 г. в Украине заработал модуль "Внутренние нерегулярные перевозки" в Единой комплексной информационной системе (ЕКИС) "Укртрансбезопасности". Теперь все лицензированные перевозчики, совершающие нерегулярные пассажирские рейсы, обязаны вносить данные о каждой поездке до выезда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Цель нововведения - упорядочить рынок пассажирских перевозок. Если данные о поездке не будут внесены в систему, то:

поездка не будет считаться "нерегулярной";

будет трактоваться как регулярная/регулярная специальная без документов;

инспектор оформит нарушение;

перевозчик может получить штраф в размере 17000 грн.

Реестр межобластных автобусных маршрутов

В настоящее время создана единая база данных с более чем 2500 легальных межобластных маршрутов. В нем можно найти всю ключевую информацию: названия, номера, расписания и данные перевозчиков.

Эти цифровые инструменты предоставляют полную картину рынка перевозчикам, позволяющим пассажирам легко найти нужный рейс, а государству – контролировать всю сеть. Информация из Реестра также доступна на портале открытых данных (data.gov.ua).

Ранее сообщалось, что все нерегулярные внутренние перевозки автомобильным транспортом должны быть внесены в цифровой модуль. Это поможет избежать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных. Согласно новым правилам, один автобус может совершать не более двух рейсов в неделю на одном и том же маршруте.