Заработал модуль "Внутренние нерегулярные перевозки": что изменится для перевозчиков

В Украине заработал модуль "Внутренние нерегулярные перевозки".

С 24 сентября 2025 г. в Украине заработал модуль "Внутренние нерегулярные перевозки" в Единой комплексной информационной системе (ЕКИС) "Укртрансбезопасности". Теперь все лицензированные перевозчики, совершающие нерегулярные пассажирские рейсы, обязаны вносить данные о каждой поездке до выезда.

Цель нововведения - упорядочить рынок пассажирских перевозок. Если данные о поездке не будут внесены в систему, то:

  • поездка не будет считаться "нерегулярной";
  • будет трактоваться как регулярная/регулярная специальная без документов;
  • инспектор оформит нарушение;
  • перевозчик может получить штраф в размере 17000 грн.

Реестр межобластных автобусных маршрутов

В настоящее время создана единая база данных с более чем 2500 легальных межобластных маршрутов. В нем можно найти всю ключевую информацию: названия, номера, расписания и данные перевозчиков.

Эти цифровые инструменты предоставляют полную картину рынка перевозчикам, позволяющим пассажирам легко найти нужный рейс, а государству – контролировать всю сеть. Информация из Реестра также доступна на портале открытых данных (data.gov.ua).

Ранее сообщалось, что все нерегулярные внутренние перевозки автомобильным транспортом должны быть внесены в цифровой модуль. Это поможет избежать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных. Согласно новым правилам, один автобус может совершать не более двух рейсов в неделю на одном и том же маршруте.

