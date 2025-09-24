Запланована подія 2

Запрацював модуль "Внутрішні нерегулярні перевезення": що зміниться для перевізників

В Україні запрацював модуль "Внутрішні нерегулярні перевезення".

З 24 вересня 2025 року в Україні запрацював модуль "Внутрішні нерегулярні перевезення" в Єдиній комплексній інформаційній системі (ЄКІС) "Укртрансбезпеки". Відтепер усі ліцензовані перевізники, що здійснюють нерегулярні пасажирські рейси, зобов'язані вносити дані про кожну поїздку до виїзду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Це нововведення має на меті упорядкувати ринок пасажирських перевезень. Якщо дані про поїздку не будуть внесені в систему, то:

  • поїздка не вважатиметься "нерегулярною"; 
  • буде трактуватись як регулярна/регулярна спеціальна без документів; 
  • інспектор оформить порушення; 
  • перевізник може отримати штраф у розмірі 17 000 грн.

Реєстр міжобласних автобусних маршрутів

Наразі створено єдину базу даних із понад 2500 легальних міжобласних маршрутів. У ній можна знайти всю ключову інформацію: назви, номери, розклади та дані перевізників.

Ці цифрові інструменти надають повну картину ринку перевізникам, дозволяють пасажирам легко знайти потрібний рейс, а державі – контролювати всю мережу. Інформація з Реєстру також доступна на порталі відкритих даних (data.gov.ua).

Раніше повідомлялося, що всі нерегулярні внутрішні перевезення автомобільним транспортом мають бути внесені у цифровий модуль. Це допоможе уникати ситуацій, коли регулярні рейси виконуються під виглядом нерегулярних. Згідно з новими правилами, один автобус може здійснювати не більше двох рейсів на тиждень на одному й тому ж маршруті.

Автор:
Тетяна Ковальчук