Зміни для перевізників: з наступного тижня всі внутрішні автобусні рейси буть внесені у цифровий модуль

Міністерство розвитку разом із Укртрансбезпекою продовжують цифрову реформу внутрішніх автобусних перевезень, щоб зробити ринок чесним та прозорим. З 24 вересня всі нерегулярні внутрішні перевезення автомобільним транспортом мають бути внесені у цифровий модуль.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Це допоможе уникати ситуацій, коли регулярні рейси виконуються під виглядом нерегулярних. Згідно з новими правилами, один автобус може здійснювати не більше двох рейсів на тиждень на одному й тому ж маршруті.

Реєстр міжобласних автобусних маршрутів

Наразі створено єдину базу даних із понад 2500 легальних міжобласних маршрутів. У ній можна знайти всю ключову інформацію: назви, номери, розклади та дані перевізників.

Ці цифрові інструменти надають повну картину ринку перевізникам, дозволяють пасажирам легко знайти потрібний рейс, а державі – контролювати всю мережу. Інформація з Реєстру також доступна на порталі відкритих даних (data.gov.ua).

Завдяки цифровому модулю:

перевізники отримують повну картину ринку, включно з маршрутами, які не обслуговуються;

пасажири зможуть знайти потрібний рейс за допомогою зручного фільтра;

держава отримує централізовану інформацію про всю маршрутну мережу.

Інформація з Реєстру міжобласних автобусних маршрутів відкрита та доступна на порталі відкритих даних (http://data.gov.ua/)

"Реформа дозволяє зламати старі схеми та зробити ринок перевезень відкритим і чесним. Це означає більше довіри до перевізників та кращий сервіс для людей", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у серпні "Укртрансбезпека" модернізувала свій електронний реєстр, додавши новий модуль — "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування".