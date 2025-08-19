"Укртрансбезпека" запустила електронний реєстр міжобласних автобусних маршрутів: які переваги для пасажирів

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") модернізувала свій електронний реєстр, додавши новий модуль — "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування". Ця ініціатива зробить інформацію про міжобласні автобусні маршрути загальнодоступною та візуальною, що підвищить прозорість, безпеку та ефективність пасажирських перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Новий реєстр міститиме повну інформацію про маршрути, а саме:

назви маршрутів та їхні номери;

розклади руху;

дані про перевізників, які обслуговують ці маршрути.

Запуск цього модуля має ряд переваг для всіх учасників ринку:

для перевізників: можливість отримати актуальні дані про маршрути, в тому числі ті, що тимчасово не обслуговуються;

для пасажирів: швидкий і зручний пошук потрібного маршруту за допомогою фільтрів;

для держави: можливість аналізувати ефективність та якість мережі маршрутів.

Нагадаємо, 30 липня "Укртрансбезпека" оголосила про те, що продовжить на місяць посилені перевірки вантажівок у південних регіонах держави. Проведено ротацію інспекторського складу, нові екіпажі вже працюють на маршрутах.