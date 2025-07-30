"Укртрансбезпека" продовжить цілодобовий контроль на дорогах півдня України ще на місяць: що відомо

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") продовжить на місяць посилені перевірки вантажівок у південних регіонах держави. Проведено ротацію інспекторського складу, нові екіпажі вже працюють на маршрутах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови відомства Микити Лагуніна.

"Є новина. Не дуже приємна. Особливо для тих перевізників, хто вирішив, що рейд "Укртрансбезпеки" на півдні — це тимчасово, і можна буде перечекати і знову тягати з перегрузом, ніби нічого не було. На жаль, не цього разу", — написав чиновник.

Лагунін зазначив, що "Укртрансбезпека" вже підготувала наказ, який продовжує посилені заходи контролю в південних регіонах ще на чотири тижні. Відомство провело ротацію інспекторського складу, нові екіпажі вже працюють на маршрутах.

Керівник "Укртрансбезпеки" подякував Одеській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям за сприяння та "Укрзалізниці" – за підтримку. Також він нагадав водіям, що варто не перечікувати, а змінювати звички.

Коли почалися перевірки?

У зв'язку з підвищенням ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та сезоном збору сільськогосподарських культур, "Укртрансбезпека" з 20 липня розпочала посилені заходи з виявлення правопорушень в Одеській та Миколаївській областях. Для цього в області додатково були направлені інспектори з інших регіонів України.

"Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи", — пояснив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагутін.

У повідомленні Державної служби з безпеки на транспорті зазначається, що інспектори особливу увагу приділяють дотриманню перевізниками вагових норм, режиму праці та відпочинку водіями.

Нагадаємо, "Укртрансбезпека" за п'ять місяців 2025 року у системі автоматичного зважування транспорту в русі Weigh-In-Motion (WIM) зафіксувала понад 2,4 тисячі порушень на майже 30 млн грн.