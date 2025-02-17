"Укртрансбезпека" запускає новий модуль для міжнародних автобусних перевезень

З 18 лютого перевізники зможуть бронювати, замовляти та оплачувати журнал Interbus через особистий кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Журнал Interbus необхідний для виконання нерегулярних перевезень за відповідною міжнародною угодою. Отримати його можна буде через поштові відділення.

Раніше видані журнали, які не були замовлені через онлайн-кабінет перевізника, залишатимуться чинними до 1 квітня 2025 року.

Зазначається, що модуль "Перевезення – Interbus" є частиною ЄКІС "Укртрансбезпеки". Він дозволяє перевізникам взаємодіяти з постачальниками, а співробітникам "Укртрансбезпеки" — отримувати інформацію щодо замовлень і виконання поїздок.

Система складається з кількох компонентів, серед яких:

Кабінет перевізника — для замовлення та оплати журналів, ведення обліку поїздок;

— для замовлення та оплати журналів, ведення обліку поїздок; Кабінет постачальника — для обробки замовлень від перевізників;

— для обробки замовлень від перевізників; Кабінет спеціаліста "Укртрансбезпеки"— для моніторингу виконання перевезень, формування звітності та ведення реєстрів.

ЄКІС також інтегрована з платіжними системами, електронною чергою перетину кордону та логістичними сервісами.

Відповідно до нового порядку організації міжнародних перевезень, замовлення журналів Interbus можливе лише через особистий кабінет перевізника.

Нагадаємо, тестування цифрового модуля Interbus, який повинен стати важливою частиною реформи міжнародних автобусних перевезень, розпочалося 20 січня 2025 року.