"Укртрансбезопасность" запускает новый модуль для международных автобусных перевозок

С 18 февраля перевозчики могут бронировать, заказывать и оплачивать журнал Interbus через личный кабинет в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС).

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Журнал Interbus необходим для выполнения нерегулярных перевозок по соответствующему международному соглашению. Получить его можно через почтовые отделения.

Ранее изданные журналы, которые не были заказаны через онлайн-кабинет перевозчика, будут действовать до 1 апреля 2025 года.

Отмечается, что модуль "Перевозка – Interbus" является частью ЕКИС "Укртрансбезопасности". Он позволяет перевозчикам взаимодействовать с поставщиками, а сотрудникам "Укртрансбезопасности" получать информацию о заказах и выполнении поездок.

Система состоит из нескольких компонентов, среди которых:

Кабинет перевозчика – для заказа и оплаты журналов, ведения учета поездок;

– для заказа и оплаты журналов, ведения учета поездок; Кабинет поставщика – для обработки заказов от перевозчиков;

– для обработки заказов от перевозчиков; Кабинет специалиста "Укртрансбезопасности " — для мониторинга выполнения перевозок, формирования отчетности и ведения реестров.

ЕКИС также интегрирована с платежными системами, электронной очередью пересечения границы и логистическими сервисами.

Согласно новому порядку организации международных перевозок, заказ журналов Interbus возможен только через личный кабинет перевозчика.

Напомним, тестирование цифрового модуля Interbus, которое должно стать важной частью реформы международных автобусных перевозок, началось 20 января 2025 года.