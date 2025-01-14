От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы. Всего из "Шляха" уже исключили 279 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — отмечают в Укртрансбезопасности.

Как сообщается, от Единого комплекса информационных систем "Укртрансбезопасности" 13 января на три месяца отключили:

ФЛП Чумак Наталья Петровна;

ФЛП Удовенко Татьяна Николаевна;

ФЛП Гузаревич Олег Андреевич;

ФЛП Яковенко Вадим Валерьевич;

ФЛП Дан Михаил Нуцович;

ФЛП Головко Юрий Иванович;

ФЛП Селитбовская Виктория Болеславовна;

ФЛП Целле Стелла Юрьевна;

ФЛП Кащишинн Олег Богданович;

ФЛП Медведь Дарья Игоревна;

ФЛП Костин Дмитрий Андреевич;

ФЛП Романенко Регина Викторовна;

ФЛП Третьяк Ростислав Вячеславович;

ФЛП Палига Виктор Владимирович;

ФЛП Батин Александр Богданович;

ФЛП Колодежная Мария Андреевна;

ФЛП Голубнич Александр Николаевич;

ФЛП Смирнов Евгений Владимирович;

ФЛП Беремеш Владимир Русланович;

ООО "Айхал".

Перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года. Тогда были исключены первые 27 компаний и ФЛП. Всего за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отсоединила от системы уже 279 перевозчиков.

За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по прекращению доступа лицензиатов в ЕКИС "Укртрансбезопасности" на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.