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От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков

грузовик на дороге
Перевозчиков начали отключать от системы "Путь" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года

От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы. Всего из "Шляха" уже исключили 279 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — отмечают в Укртрансбезопасности.

Как сообщается, от Единого комплекса информационных систем "Укртрансбезопасности" 13 января на три месяца отключили:

  • ФЛП Чумак Наталья Петровна;
  • ФЛП Удовенко Татьяна Николаевна;
  • ФЛП Гузаревич Олег Андреевич;
  • ФЛП Яковенко Вадим Валерьевич;
  • ФЛП Дан Михаил Нуцович;
  • ФЛП Головко Юрий Иванович;
  • ФЛП Селитбовская Виктория Болеславовна;
  • ФЛП Целле Стелла Юрьевна;
  • ФЛП Кащишинн Олег Богданович;
  • ФЛП Медведь Дарья Игоревна;
  • ФЛП Костин Дмитрий Андреевич;
  • ФЛП Романенко Регина Викторовна;
  • ФЛП Третьяк Ростислав Вячеславович;
  • ФЛП Палига Виктор Владимирович;
  • ФЛП Батин Александр Богданович;
  • ФЛП Колодежная Мария Андреевна;
  • ФЛП Голубнич Александр Николаевич;
  • ФЛП Смирнов Евгений Владимирович;
  • ФЛП Беремеш Владимир Русланович;
  • ООО "Айхал".

Перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года. Тогда были исключены первые 27 компаний и ФЛП. Всего за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отсоединила от системы уже 279 перевозчиков.

За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по прекращению доступа лицензиатов в ЕКИС "Укртрансбезопасности" на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.

Автор:
Светлана Манько