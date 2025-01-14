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От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков
От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков за системное нарушение военнообязанных правил пересечения государственной границы. Всего из "Шляха" уже исключили 279 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
"Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", — отмечают в Укртрансбезопасности.
Как сообщается, от Единого комплекса информационных систем "Укртрансбезопасности" 13 января на три месяца отключили:
- ФЛП Чумак Наталья Петровна;
- ФЛП Удовенко Татьяна Николаевна;
- ФЛП Гузаревич Олег Андреевич;
- ФЛП Яковенко Вадим Валерьевич;
- ФЛП Дан Михаил Нуцович;
- ФЛП Головко Юрий Иванович;
- ФЛП Селитбовская Виктория Болеславовна;
- ФЛП Целле Стелла Юрьевна;
- ФЛП Кащишинн Олег Богданович;
- ФЛП Медведь Дарья Игоревна;
- ФЛП Костин Дмитрий Андреевич;
- ФЛП Романенко Регина Викторовна;
- ФЛП Третьяк Ростислав Вячеславович;
- ФЛП Палига Виктор Владимирович;
- ФЛП Батин Александр Богданович;
- ФЛП Колодежная Мария Андреевна;
- ФЛП Голубнич Александр Николаевич;
- ФЛП Смирнов Евгений Владимирович;
- ФЛП Беремеш Владимир Русланович;
- ООО "Айхал".
Перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года. Тогда были исключены первые 27 компаний и ФЛП. Всего за такие нарушения "Укртрансбезопасность" отсоединила от системы уже 279 перевозчиков.
За нарушение правил пересечения границы 18 декабря комиссией по прекращению доступа лицензиатов в ЕКИС "Укртрансбезопасности" на три месяца от системы "Шлях" было отключено 13 перевозчиков.