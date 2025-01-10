Полиция проводит более 600 обысков в рамках спецоперации по перекрытию схем побега уклонистов

Оперативники департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 600 одновременных обысков в рамках первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин из Украины.

Как говорят в полиции, мероприятия проводятся по всем областям Украины. Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам призывного возраста пересекать границу в обход официальных пунктов пропуска.

Отмечается, что по этим маршрутами дельцы оказали содействие в пересечении сотням военнообязанных. Однако детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать только после завершения всех следственных действий.

Напомним, что наибольшее количество попыток побега из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по данным Государственной пограничной службы, было зафиксировано на границе с Румынией и Молдовой, меньше — на границе с Венгрией и Словакией, а меньше всего — на границе с Польшей.

Часть мужчин без права выезда из страны пытается покинуть ее через официальные пункты пропуска через подделку документов, которые такое право дают, некоторые — спрятавшись в транспорте, однако значительная часть выбирает путь пересечения границы в местах, где она недостаточно охраняется, в частности через пограничные реки (Тиса, Днестр) или пешком через Карпатские горы.

Украинские силовики регулярно сообщают о разоблачении схем, по которым желающие сбежать из Украины получают консультативную или транспортную помощь в реализации своего замысла, в частности и аферистов, которые наживаются на таких желающих.

Регулярно ловят и самих беглецов при попытке пересечь границу или добраться до пограничья. В некоторых случаях сообщалось о массовых задержаниях – до нескольких десятков мужчин сразу. Впрочем, о проведении правоохранителями масштабной комплексной спецоперации по этому явлению ранее не сообщалось.

Всего, по данным ГПСУ, за период с февраля 2022 по декабрь 2024 было составлено 40,5 тысячи протоколов на выявленных нарушителей границы. Впрочем, масштабы явления значительно больше: отметим, что только в первый год полномасштабной войны 21% украинцев заявляли, что лично общались с мужчинами, которые покинули Украину без законных оснований.