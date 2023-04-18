Проводник поезда перевозил военнообязанных за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона (ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Во время проведения комплексных мероприятий задержан проводник поезда Запорожье - Перемышль, который наладил новый канал бегства уклонистов в страны Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника, чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины.

В этой замкнутой технологической полости "уклонисты" должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.

За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии.

Стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тыс. дол. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.

Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили нелегальный "трафик" и задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостицкая-2" на попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

"Сейчас задержанному должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам сделок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.