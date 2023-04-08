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Преступность
Дата публикации

Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации
Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. В результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам нелегальных схем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.

Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тыс. дол. Сумма зависела от срочности "решения вопроса".

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили схемы и тем самым не допустили бегства от мобилизации сотни "уклончан".

Так, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую – организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы.

За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметили в СБУ.

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.

Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

Фото 2 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации
Фото 3 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации
Фото 4 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации
Фото 5 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации
Фото 6 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации
Фото 7 — Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации

"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются расследования для установление всех обстоятельств преступлений и привлечение виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам сделок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.

Автор:
Светлана Манько