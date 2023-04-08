Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат наладили схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. В результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам нелегальных схем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.

Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тыс. дол. Сумма зависела от срочности "решения вопроса".

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили схемы и тем самым не допустили бегства от мобилизации сотни "уклончан".

Так, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую – организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы.

За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - отметили в СБУ.

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.

Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются расследования для установление всех обстоятельств преступлений и привлечение виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам сделок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.