Священнослужителя УПЦ (МП) разоблачили на незаконной переправке военнообязанных через госграницу

Служба безопасности заблокировала еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу на Буковине. К организации схемы причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС", - сообщили в СБУ.

Как отмечают в ведомстве, "пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в приграничный район и показали "зеленку", по которой они вроде бы могут перейти в соседнюю страну.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

"В настоящее время на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В отношении его сообщника – дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам сделок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.