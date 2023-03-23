От $2 до 13,5 тысячи: в Украине ликвидировали 14 новых схем для нелегального выезда за границу

Служба безопасности заблокировала еще 14 схем уклонения военнообязанных от мобилизации в разных областях Украины. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении 34 организаторам незаконной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 13,5 тыс. дол. Сумма зависела от региона проживания "клиента" и срочности бегства.

Так, в Запорожье сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную группировку, специализировавшуюся на незаконном оформлении группы инвалидности для мужчин призывного возраста.

Среди подозреваемых – врач местной частной клиники и трое его подельников.

В Винницкой области разоблачены пять жителей областного центра, которые фальсифицировали справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы.

Для этого использовали поддельные печати и штампы разных госучреждений и частных организаций.

В Днепре задержаны трое жителей города, которые помогали уклоняющимся получить фальшивые медицинские справки о непригодности к военной службе.

В Кировоградской области нейтрализована преступная деятельность представителей одного из местных благотворительных фондов. Они предлагали военнообязанным уехать в ЕС "под маской" водителей гуманитарных перевозок.

Для этого злоумышленники вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

Еще 10 фактов переправки уклонистов за границу разоблачили сотрудники военной контрразведки СБУ. Эти схемы действовали в Волынской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях.

"Сейчас фигурантам доложено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще три схемы уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. О подозрении сообщено пяти организаторам сделок. Среди них – должностное лицо Министерства обороны Украины.