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Семь перевозчиков отключат от системы "Шлях" за причастность к переправке уклонистов через границу
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Госслужбы по безопасности на транспорте решила отключить от системы "Шлях" семь перевозчиков. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, инициировавшее такое решение.
Сотрудники бюро установили, что три частных общества и четыре физлица-предпринимателя в период военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
В частности, оформленные этими перевозчиками водители автотранспорта для выезда за границу в течение 60 дней не вернулись в Украину. Это нарушение правил пересечения границы было зафиксировано ГБР.
В бюро при этом отмечают, что на рассмотрение комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято соответствующее решение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В самой "Укртрансбезопасности" уточняют, что речь идет о ООО "Тамерлан Тур" (42425983), "Смарт Вэй Логистик" (41251432), "Запад Сап Трэйд" (43379844), а также ФЛП Ятчук И.В. (3617312078), Палинчак Г.Е. (2140918981), Агронович Р.Р. (2879621070) и Куничник А.И. (3620212494).
Отметим, что система "Шлях" создана для упрощения пересечения во время войны границы водителями призывного возраста, выезжающими за гуманитарной помощью, медицинскими грузами или грузами для военных. Работает она с марта 2022 года.
Напомним, что Служба безопасности Украины также периодически разоблачает внесение коррупционным путем недостоверных сведений в систему "Шлях", благодаря чему определенные лица получают возможность беспрепятственно выехать за границу под видом водителей такого транспорта.