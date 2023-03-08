Семь перевозчиков отключат от системы "Шлях" за причастность к переправке уклонистов через границу

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Госслужбы по безопасности на транспорте решила отключить от системы "Шлях" семь перевозчиков. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, инициировавшее такое решение.

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Сотрудники бюро установили, что три частных общества и четыре физлица-предпринимателя в период военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

В частности, оформленные этими перевозчиками водители автотранспорта для выезда за границу в течение 60 дней не вернулись в Украину. Это нарушение правил пересечения границы было зафиксировано ГБР.

В бюро при этом отмечают, что на рассмотрение комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях". После проверки информации по каждому случаю будет принято соответствующее решение.

В самой "Укртрансбезопасности" уточняют, что речь идет о ООО "Тамерлан Тур" (42425983), "Смарт Вэй Логистик" (41251432), "Запад Сап Трэйд" (43379844), а также ФЛП Ятчук И.В. (3617312078), Палинчак Г.Е. (2140918981), Агронович Р.Р. (2879621070) и Куничник А.И. (3620212494).

Отметим, что система "Шлях" создана для упрощения пересечения во время войны границы водителями призывного возраста, выезжающими за гуманитарной помощью, медицинскими грузами или грузами для военных. Работает она с марта 2022 года.

Напомним, что Служба безопасности Украины также периодически разоблачает внесение коррупционным путем недостоверных сведений в систему "Шлях", благодаря чему определенные лица получают возможность беспрепятственно выехать за границу под видом водителей такого транспорта.