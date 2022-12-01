СБУ заблокировала еще шесть нелегальных каналов выезда за границу военнообязанных (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала еще шесть каналов нелегального выезда в ЕС украинских граждан призывного возраста. В результате спецопераций в нескольких регионах Украины задержаны более 10 организаторов нелегальных "трафиков".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В среднем стоимость "билета" составляла от 2 до 6 тысяч долларов, в зависимости от региона проживания и срочности выезда. Впрочем, благодаря своевременному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за границу более сотни человек", - говорится в сообщении.

Так, один из каналов ликвидировали в Киеве. Злоумышленники за деньги оформляли своих клиентов как представителей волонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи.

В Волынской области была ликвидирована еще одна схема. К ее организации причастны пограничник и представитель коммерческой структуры. Они "трудоустраивали" потенциальных призывников в компанию-перевозчика. Таким образом, они пытались незаконно переправить через госграницу до 20 человек. Оба фигуранта задержаны на передаче очередной суммы взятки за "услугу" в размере 6 тысяч долларов, им уже сообщили о подозрении.

Кроме этого, в регионе задержаны три местных жителя, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в ЕС на основании фиктивных документов об обучении в иностранных вузах, свидетельств о рождении детей, а также медицинских справок.

В Житомирской области СБУ разоблачила двух предпринимателей, которые через Телеграмм-канал предлагали гражданам выехать за границу "по состоянию здоровья". Для этого они делали "липовые" документы о непригодности к военной службе.

Еще один канал нелегальной миграции заблокирован в Ивано-Франковской области. Организовала его руководительница визового центра совместно с директором фирмы-подрядчика, имеющей лицензию на международные перевозки. Злоумышленники оформляли "клиентам" фиктивное трудоустройство в компанию. После этого персональные сведения вносили в базу данных "Шлях", что давало им возможность пересекать границу под видом водителей.

В Днепропетровской области задержан житель региона, который организовал "трафик" через использование поддельных выводов медико-социальных экспертных комиссий. Среди наиболее часто изготавливаемых документов были пенсионные удостоверения и справки об инвалидности.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности. Уголовные производства открыты по:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);



ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, СБУ 19 ноября обезвредила преступную группировку, предлагавшую призывникам выехать в Россию.