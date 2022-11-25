Правоохранители ликвидировали канал побега военнообязанных в ЕС через самопровозглашенное Приднестровье

В результате масштабной спецоперации контрразведки СБУ на границе с самопровозглашенным Приднестровьем нейтрализована мощная преступная группировка, которую возглавлял "гражданин" непризнанной республики.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники при участии коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Нелегальный "трафик" пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой "ПМР".

Стоимость таких "услуг" составила 5,5 тыс. дол. с клиента. Сумма зависела от материальных возможностей и срочности выезда.

"Маршруты скрытого побега уклонявшихся проходили вне контрольно-пропускных пунктов госграницы. Для проезда по пересеченной местности злоумышленники использовали собственный автотранспорт", - отметили в СБУ.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей приграничья. Именно они подыскивали потенциальных клиентов для нелегального выезда в зарубежные страны.

При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль "проводника" и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих "беглецов".

Во время обысков по местам нахождения задержанных правоохранители обнаружили наличные деньги, полученные незаконным путем, и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

"Сейчас фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности 10 ноября заблокировала еще три канала незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. В результате масштабной спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков".

Ранее СБУ ликвидировала канал побега "уклонистов" за границу, которым воспользовался депутат Полтавского облсовета.