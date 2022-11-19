В Украине обезвредили преступную группировку, предлагавшую призывникам выехать в Россию (ФОТО)

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию по ликвидации новых каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные "трафики".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию РФ. "Цена вопроса" составляла от 2,5 до 8 тыс. долл. с клиента, в зависимости от направления движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем "Керченским мостом" в РФ. Для этого они установили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" военнообязанных через российскую границу.

Кроме того, злоумышленники предлагали еще один маршрут. Он проходил через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать "обходные" пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз двух потенциальных призывников.

Правоохранители провели более 20 обысков по местам нахождения участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях и изъяли доказательства преступной деятельности.

В настоящее время шесть участников преступной группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности заблокировала еще три канала незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. В результате масштабной спецоперации в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных "трафиков".